¿Cómo estará el tiempo este miércoles 22 de abril 2026 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Tras un martes de alivio y ascenso térmico, el reporte meteorológico anticipa una jornada marcada por ráfagas moderadas en valles, meseta y costa. Cómo sigue el tiempo en la región bajo las típicas condiciones de otoño.
Luego de un respiro con cielo despejado en gran parte de la Patagonia Norte, el tiempo vuelve a mostrar su cara más activa este miércoles 22 de abril 2026. Según los principales modelos meteorológicos, se espera el ingreso de un frente de vientos moderados que recorrerá la zona de los valles y la meseta rionegrina, aunque sin un descenso brusco de la temperatura.
Esta transición marca la pauta de lo que vendrá: una seguidilla de días con condiciones típicas otoñales, donde el sol convivirá con la inestabilidad propia de la cordillera que comenzará a derramar aire fresco hacia el este.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Cielo mayormente cubierto durante todo el día.
Viento del oeste, ráfagas de entre 37 y 41 kilómetros por hora.
MIN. -1°C | MÁX. 7°C.
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Mayormente despejado durante todo el día.
Temperaturas bajo cero hacia la noche.
MIN. -2°C | MÁX. 12°C.
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Cielo mayormente despejado, condiciones típicas de otoño.
Lluvias y nevadas hacia fin de mes.
MIN. -2°C | MÁX. 15°C.
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Cielo mayormente despejado.
Viento del oeste, ráfagas de hasta 27 kilómetros por hora.
MIN. -4°C | MÁX. 16°C.
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Cielo mayormente despejado.
Viento del sudoeste, ráfagas de hasta 56 kilómetros por hora.
MIN. 1°C | MÁX. 19°C.
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Inestabilidad durante buena parte de la jornada.
Viento del oeste, ráfagas de hasta 47 kilómetros por hora.
MIN. 3°C | MÁX. 21°C.
