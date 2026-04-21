¿Cómo estará el tiempo este miércoles 22 de abril 2026 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Tras un martes de alivio y ascenso térmico, el reporte meteorológico anticipa una jornada marcada por ráfagas moderadas en valles, meseta y costa. Cómo sigue el tiempo en la región bajo las típicas condiciones de otoño.

Redacción

Por Redacción

Pronóstico en el norte patagónico: el sol resiste pero vuelve el viento este miércoles.-

Pronóstico en el norte patagónico: el sol resiste pero vuelve el viento este miércoles.-

Luego de un respiro con cielo despejado en gran parte de la Patagonia Norte, el tiempo vuelve a mostrar su cara más activa este miércoles 22 de abril 2026. Según los principales modelos meteorológicos, se espera el ingreso de un frente de vientos moderados que recorrerá la zona de los valles y la meseta rionegrina, aunque sin un descenso brusco de la temperatura.

Esta transición marca la pauta de lo que vendrá: una seguidilla de días con condiciones típicas otoñales, donde el sol convivirá con la inestabilidad propia de la cordillera que comenzará a derramar aire fresco hacia el este.

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Cielo mayormente cubierto durante todo el día.
Viento del oeste, ráfagas de entre 37 y 41 kilómetros por hora.
MIN. -1°C | MÁX. 7°C.

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Mayormente despejado durante todo el día.
Temperaturas bajo cero hacia la noche.
MIN. -2°C | MÁX. 12°C.

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Cielo mayormente despejado, condiciones típicas de otoño.
Lluvias y nevadas hacia fin de mes.
MIN. -2°C | MÁX. 15°C.

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Cielo mayormente despejado.
Viento del oeste, ráfagas de hasta 27 kilómetros por hora.
MIN. -4°C | MÁX. 16°C.

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Cielo mayormente despejado.
Viento del sudoeste, ráfagas de hasta 56 kilómetros por hora.
MIN. 1°C | MÁX. 19°C.

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Inestabilidad durante buena parte de la jornada.
Viento del oeste, ráfagas de hasta 47 kilómetros por hora.
MIN. 3°C | MÁX. 21°C.


