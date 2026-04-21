Figueroa inauguró el edificio de una escuela en Plaza Huincul: «la educación es la que nos da movilidad social»

El gobernador Rolando Figueroa hizo una defensa de la educación pública y sostuvo que es «lo que nos pone de pie y la que nos da movilidad social». Lo hizo en la inauguración del nuevo edificio para una escuela primaria que es centenaria y que, a partir de ahora, estará instalada en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul. Se trata de la primaria N° 22, General Don José de San Martín y que tiene una matrícula cercana a los 500 niños y niñas.

Este martes por la tarde, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Claudio Larraza encabezaron el acto de inauguración del nuevo edificio que tendrá la histórica escuela primaria N° 22, que funciona en la ciudad desde 1.920. Las instalaciones se construyeron en el barrio Altos del Sur, en consonancia con el crecimiento poblacional de este sector del ejido urbano.

«Vamos a apoyar la educación pública en cada rincón de la provincia porque estamos convencidos que la educación pública es la que nos pone de pie, la que nos da movilidad social», refirió en su discurso el gobernador Figueroa. Antes, recordó que es la misma escuela a la que fue el poeta huinculense, Marcelo Berbel.

El mandatario neuquino destacó la labor docente y dijo que trabajan «muchas veces en lugares que no son apropiados, (y) le ponen todo para que los chicos puedan aprender«. Figueroa criticó que haya «algunos que sostienen que el Estado se tiene que ir, que no tiene que participar y que los chicos tienen que estudiar los que puedan en una escuela privada». Respondió que línea de pensamiento es «totalmente diferente» a esas ideas.

Repasó el programa con 20 mil becas que la provincia entrega en todos los niveles y cómo se mantienen las escuelas en toda la provincia. Por otra parte, comentó que esta escuela N° 22 que nació en el paraje Chacay Melehue cerca de El Alamito, ahora tiene edificio nuevo aunque también se construirá para ese mismo lugar, en el norte neuquino.

Antes, la ministra de Educación, Soledad Martínez manifestó el «privilegio de estar inaugurando escuelas y recorriendo obras en un momento complejo para el país». Martínez contó que este edificio es un prototipo único en la provincia y que forma parte de un plan integral para toda la provincia.

La funcionaria de Educación enumeró cada uno de los trabajos que ya se hicieron en materia educativa para Cutral Co y Plaza Huincul y los proyectos que están en marcha como la ampliación del IFD N° 14 y el SUM para la Epet N° 1 que tendrá un minigimnasio.

La escuela fue construida en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul (Foto: Andrea Vazquez)

A su turno, el intendente anfitrión Claudio Larraza agradeció la obra porque la última escuela para Plaza Huincul tiene 30 años y el «anhelo de que esta escuela esté en uno de los barrios más populares». «La educación es un pilar fundamental en nuestra gestión, es un objetivo claro. Dotar de infraestructura para la educación para que haya inversión e inserción laboral, es inamovible y me siento realmente orgulloso», concluyó.

La directora Silvia Torres recordó que esta escuela fue fundada el 1 de noviembre de 1896 en Chacay Melehue, después pasó a Varvarco hasta que en 1920 llegó a Plaza Huincul. «Esta no es una escuela más. Se ha desarrollado mucho trabajo para llegar hasta aquí y para ver construida esta estructura que promete grandes cosas», apuntó.

Torres mencionó que la escuela trabaja desde el cuidado a las niñas y niños que asisten, es incluiva y forman a personas. El edificio escolar tiene un total de 2.469,53 metros cuadrados y consta de 14 aulas. Se construyó un espacio para informática o biblioteca, un salón de usos múltiples y una sala general.

Además de los sectores administrativos, dirección, vice, secretaría y archivo, sala de docentes, gabinete pedagógico y área de servicios. Cuenta además con el mobiliario. Se espera que en los próximos días ya empiecen a funcionar en este lugar.