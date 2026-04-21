Centenario ya tiene sus tres escuelas secundarias técnicas en funcionamiento

El edificio en construcción de la nueva EPET 29, está en un 40% de ejecución (foto Gobierno)

Centenario cuenta desde hace una semana con su tercera escuela técnica, tras la aprobación en el Consejo Provincial de Educación de la EPET 29, una comunidad educativa que funcionaba hasta ahora como un anexo de la escuela técnica 22. El nuevo edificio está en un 40% de ejecución en la localidad.

La localidad cuenta ahora con tres establecimientos medios: la histórica Epet 2 (construcción, mecánica y electricidad), con una matrícula cercana a los 1.150 estudiantes, la Epet 22 (técnicos en hidrocarburos), con unos 1.080 alumnos y el anexo que ahora será la EPET 29, con 287 adolescentes que cursan hasta cuarto y quinto año, se indicó.

Fue creada con la orientación en energías renovables, en tanto con la resolución 462 sancionada la semana pasada, se abrió la instancia de ofrecimientos de horas para los cuartos y el quinto año. «Es lo que estaban esperando las y los chicos para tener clases, cuando se trató la semana pasada, se abrió el bloque de horas para las profesoras«, dijo Marcelo Marchessi, secretario general de Aten Centenario.

El docente explicó que en 2016 hubo una demanda creciente de vacantes por las escuela técnica que derivó en la creación en 2022 de la Epet con orientación en técnicas de hidrocarburos. «Cinco o seis años más, nos encontramos prácticamente en la misma situación con las familias: buscando respuestas y haciendo gestiones«, recordó.

Destacó que con la organización que no cesó por parte de los padres y el trabajo técnico del CPE, se hicieron encuentros en el CPE y se acordó la apertura de un anexo a la Epet 22, con el compromiso de las autoridades de que se transformaría en la nueva EPET 29.

La semana pasada finalizó el traslado de la comunidad educativa del ex CEMOE 3 (actual CFP29) a su edificio propio en Canadá y Coihue, así es que el anexo se trasladó a ese lugar, que está ubicado en el Casco Viejo y que es de propiedad del municipio de Centenario.

La flamante Epet 29 comenzó a funcionar allí hasta que se entregue el nuevo establecimiento técnico, que está en construcción, con previsión de inauguración para el 2.027.

«Las escuelas secundarias están al tope, las escuelas no técnicas están complejas de espacio también; hay muchos ingresos en forma permanente», dijo Marchessi. Destacó que el CPEM 50, que funciona hace muchos años en una casa institucional adaptada, necesita un espacio propio y nuevo «de ser posible en la última meseta de Centenario, porque los chicos y chicas vienen desde esa zona a la escuela; en la ciudad de Neuquén se construye una nueva escuela secundaria que es para bachillerato y se podrían adaptar esos planos», planteó.

Recordó que el Centro de Iniciación Artística (CIA8) funciona hace seis años en horario vespertino en la escuela primaria 305 y que el Centro de Educación Física 23 (CEF 23), está hace dos años en el playón y en el SUM, con un trailer en el patio exterior del CPEM 71.

El nuevo edificio en construcción de la EPET 29

El gobierno provincial informó que el nuevo edificio de la EPET 29 está en un avance de obra del 40 por ciento y que su finalización está prevista para fin de año. El presupuesto supera los 12.000 millones de pesos para un edificio que contará con una superficie cubierta de 4.963 metros cuadrados, en un predio de 13.946,56 metros cuadrados.

Consta de un área pedagógica con 10 aulas, laboratorio de ciencias, sala de representación, Salón de Usos Múltiples (SUM) y biblioteca multimedia. Dispondrá de un sector de talleres con 19 espacios específicos y aula para jefe de talleres.