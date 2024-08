El regreso de Lionel Messi en Inter Miami, cada vez más cerca

La larga ausencia de Lionel Messi en las canchas estaría cerca de llegar a su fin. El capitán argentino, que no fue convocado por Lionel Scaloni para las Eliminatorias, podría ser citado para el partido del fin de semana de Inter Miami ante Chicago Fire, según contó Gerardo Martino.

«Hablaremos con él, para ver cómo se va sintiendo. Es una lesión que lleva, creo, más de seis semanas. Tiene que estar tranquilo, seguro. Vamos a ver el entrenamiento de hoy, hizo una semana bastante bien, teniendo participaciones con el grupo. Todavía no tiene el alta médica. Hoy determinaremos si puede viajar o no«, explicó el Tata en conferencia de prensa, de cara a lo que será el partido del sábado.

La realidad es que Messi sumó horas de trabajo en las prácticas de la última semana y hasta se dejó ver entrenando junto a sus compañeros y probando a su tobillo derecho, el de la lesión.

Lionel Messi joins the team again for training this morning.



Tata Martino confirmed he will be evaluated after today's session to determine whether he travels to Chicago or not.