Corea del Sur se lo dio vuelta a República Checa, en el segundo partido del Mundial 2026

En un partido muy entretenido y con emociones en el complemento, Corea del Sur se lo dio vuelta a República Checa y alcanzó la línea de México (2-0 a Sudáfrica), en el cierre de la primera fecha del grupo A del Mundial 2026 de fútbol.

El duelo, controlado por Amin Mohamed (Egipto), se disputó en el estadio AKRON de Guadalajara, un escenario que como el mítico Azteca fue remodelado. Hubo cerca de 48.000 personas.

Los coreanos festejaron a full en Guadalajara. Ahora se las verán con el local. (AP)

Durante la primera mitad hubo superioridad de los coreanos, a partir del gran trabajo de Heungmin Son, por mucho, el mejor de la cancha. El excompañero de Cuti Romero en Tottenham mostró su categoría desde el minuto cero y tuvo un par de situaciones para romper el cero en los 45 minutos iniciales.

Son jugó un primer tiempo casi perfecto. Le faltó el gol. (AP)

En la última de la etapa, Son recibió en el área y la pelota le quedó un poco larga para poder rematar con potencia y desperdició una oportunidad importante. Antes el referente de los Tigres de Asia avanzó con balón dominado y probó con el borde interno del pie, pero la pelota se fue cerca del palo.

Lo mejor de los checos se dio justo antes de la pausa de hidratación, cuando Tomás Soucek apareció en el área y se llevó por delante el balón, sin poder controlar la trayectoria. Fue una muy clara para los europeos, que antes y después se vieron superados por los coreanos.

Goles en el complemento

El complemento arrancó de la misma manera con la que se cerró el primer tiempo. Con poco, los asiáticos complicaron a su rival, aunque siguieron imprecisos en los últimos metros del campo y dejaron con vida a República Checa.

Y así fue como el equipo entrenado por Miroslav Koubek sacó la diferencia. A los 13, Ladislav Krejci les ganó a todos en las alturas y con un perfecto cabezazo batió la resistencia de Kim Seunggyu, quien había tenido un partido muy tranquilo. Mérito también para la gran asistencia de Vladimir Coufal.

Corea del Sur sintió el golpe durante unos minutos, pero igual lo fue a buscar y tuvo su premio. La justicia en el marcador llegó a los 21, con un golazo de Hwang Inbeom quien armó un jugadón en el área y luego de un gran enganche, definió suave ante la salida del arquero rival.

A partir de ahí, salió un partido de ida y vuelta, con los checos más activos y dispuestos a revertir la imagen. De hecho, inflaron las redes con otro cabezazo, aunque la jugada fue anulada por VAR (clara posición adelantada). En la salida, Corea del Sur pegó otra vez y de nuevo en gran forma. Hyeon-Gyu, en una de las primeras que tocó, anticipó de manera perfecta un centro de Inbeom, el autor del primero y la mandó a guardar. 2-1 y justicia en Guadalajara.

El grupo A completó su primera fecha en el turno noche y tanto el local, México, como Corea del Sur, picaron en punta. Ahora se verán las caras en la fecha 2 (el 18 de junio a las 22 de Argentina), con la gran posibilidad de abrochar el pase a los 16avos de final, de manera muy anticipada.