El cobre mendocino gana terreno en los mercados internacionales: Argentina Metals desembarca en la principal bolsa minera de Canadá 

La minería de cobre de Mendoza continúa sumando señales de interés por parte de los mercados internacionales. La reciente aprobación condicional para que Argentina Metals Corp., compañía enfocada en la exploración de cobre en la provincia, cotice sus acciones en la TSX Venture Exchange (TSXV) de Canadá constituye un nuevo indicador del atractivo que despiertan los proyectos mendocinos entre inversores especializados del sector minero.

La TSX Venture Exchange es uno de los principales mercados bursátiles del mundo para empresas mineras en etapas de exploración y desarrollo. Por ello, la incorporación de Argentina Metals representa no sólo un avance corporativo para la firma, sino también una oportunidad para fortalecer la visibilidad de Mendoza dentro de los circuitos internacionales de financiamiento vinculados a la minería.

La noticia representa un paso importante para la compañía y una señal positiva para el desarrollo de un ecosistema que conecta proyectos mineros de Mendoza con los mercados internacionales de capital. Para la provincia, además, constituye una nueva evidencia de su creciente integración con los principales centros financieros especializados en minería.

Este proceso se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por Impulsa Mendoza y la plataforma Andean Bridge, orientada a posicionar a la provincia como un polo de referencia para la inversión minera en la región. En los últimos años, Mendoza profundizó sus vínculos con bolsas de valores, fondos de inversión, bancos de inversión y asesores financieros especializados para facilitar el acceso al financiamiento de proyectos de exploración y desarrollo.

“La aprobación de cotización de Argentina Metals en la TSX Venture Exchange representa mucho más que un hito corporativo. Es una señal concreta de que Mendoza está consolidando las condiciones para transformarse en un hub financiero minero de referencia para la región. La provincia no sólo cuenta con proyectos de calidad, sino también con el talento, los servicios especializados y las instituciones necesarias para conectar esos proyectos con los mercados internacionales de capital”, afirmó Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza.

Uno de los aspectos destacados de la operación fue la participación de profesionales mendocinos en distintas etapas del proceso. Equipos locales aportaron experiencia técnica, financiera, legal y estratégica, contribuyendo al cumplimiento de los estándares exigidos por los mercados internacionales.

Por su parte la ministra de Energía y Minería de Mendoza, Jimena Latorre celebró la aprobación. «Este hito sigue consolidando a Mendoza como hub financiero y minero para toda la región andina, producto del talento local, servicios especializados e instituciones que permiten conectar proyectos con financiamiento internacional para generar nuevas oportunidades de crecimiento», compartió a través de sus redes socialess.

Según destacaron desde el sector, este capital humano especializado constituye una ventaja competitiva para Mendoza, al facilitar la vinculación de proyectos mineros con los mercados de financiamiento y fortalecer la confianza de los inversores.

“Desde el inicio de este proceso encontramos en Mendoza un ecosistema cada vez más sofisticado para el desarrollo de proyectos mineros. La combinación entre potencial geológico, apoyo institucional y profesionales altamente capacitados fue un factor importante para avanzar en nuestra estrategia y alcanzar este nuevo paso en los mercados de capitales”, señaló Raymond Harari, CEO de Argentina Metals.

La incorporación de la compañía a la bolsa canadiense se suma a otros avances que reflejan la creciente presencia de Mendoza en la industria minera internacional. El acceso a nuevas fuentes de financiamiento, los vínculos con mercados especializados y el desarrollo de profesionales y proveedores locales aparecen como factores clave para acompañar el crecimiento de la actividad.

“Casos como Argentina Metals demuestran que el desarrollo de la minería moderna requiere mucho más que recursos geológicos. Requiere acceso a capital, conocimiento, servicios especializados y redes de confianza. Nuestro objetivo es que Mendoza sea el lugar donde todos esos elementos converjan para acelerar la exploración, atraer inversiones y generar desarrollo sostenible”, concluyó Piña.