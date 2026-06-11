Qué se sabe del choque en el que murió una mujer en Zapala: el joven que conducía no tenía licencia

Este lunes 8 de junio una mujer fue atropellada mientras caminaba en la ciudad de Zapala. Luego de estar más de un día en grave estado internada en el hospital local, la vecina murió. Qué se sabe de la mecánica del incidente vial: la persona que iba arriba del auto era un joven de 19 años que no tenía licencia para conducir.

L víctima fatal fue identificada como Maria Elizabet Diaz, de 45 años y oriunda de Zapala. La mujer permaneció más de un día internada en grave estado hasta que se confirmó su deceso este martes.

Qué se sabe del choque en el que murió una mujer en Zapala

El incidente vial ocurrió alrededor de las 17.50 de este lunes, entre las calles Eva Perón y Martín Petri, en el barrio Don Bosco. Allí, «un Volkswagen Gol embistió a la mujer cuando cruzaba la calle y le provocó heridas graves», precisó el Ministerio Público Fiscal.

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, dispuso la reconstrucción del incidente vial con el fin de corroborar la información de las pericias que se hicieron ese mismo día.

“Utilizamos el mismo auto que intervino, un Volkswagen Gol, tras obtener la conformidad de la defensa de la persona bajo investigación para utilizarlo”, informó y agregó que se hicieron varias pasadas que fueron filmadas desde el interior del rodado con una cámara y desde el exterior con un drone.

Según las primeras informaciones que brindó la fiscal, se pudo certificar que el auto circulaba a una velocidad de 30 kilómetros por hora. En este sentido, Pizzipaulo planteó que, por la hora del hecho, «el sol pudo encandilar al conductor y que la víctima cruzó por un lugar indebido».

Desde Fiscalía certificaron que la persona que iba a bordo del vehículo no contaba con licencia para conducir. Asimismo, informaron que le dio negativo el test de alcoholemia.

En el caso se sumaron imágenes de cámaras de seguridad, que se sumarán a los resultados de las pericias accidentológica y mecánica. Si bien el joven conductor no quedó imputado, le notificaron que quedó bajo investigación judicial hasta que se termine de recabar la información pertinente.