El reclamo por los narcotest en la Legislatura de Neuquén escaló al recinto y enfrentó a Reina con Domínguez

Zulma Reina tomó el guante y se subió al ring. La presidenta de la Legislatura y diputada de Comunidad se sentó ayer en su banca a dar explicaciones públicas ante la demora en la aplicación de los narcotest en la Cámara. «Lo que me mueve es el resguardo de la institución», aseguró.

Esta ley fue motorizada por el oficialismo, que ella integra, y el reclamo proviene del legislador del MPN, Claudio Domínguez.

El conflicto nació en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. En la última reunión el diputado manifestó que hasta ahora ningún legislador había sido examinado, pese a que la ley estaba vigente y reglamentada por el Poder Ejecutivo. El gobernador Rolando Figueroa se testeó ni bien se sancionó y publicó los resultados.

Domínguez también cuestionó la implementación del «presentismo» en la Legislatura. En este caso está previsto que ante faltas injustificadas se apliquen descuentos en las dietas. Ese dinero recaudado irá a las becas Gregorio Álvarez.

El diputado le pidió al presidente de la comisión, Ernesto Novoa, que dirija la solicitud a Reina. El jefe de la bancada oficialista respondió que lo iba a hacer. E incluso se sumó un tercer tema: el listado de diputados o diputadas que todavía no presentaron su declaración jurada patrimonial, como prevé la ley 5.

Desde su banca, Reina criticó ese procedimiento. Afirmó que Novoa (sin nombrarlo) «no puso a consideración la nota». Esto significa que no la sometió a votación del resto de la comisión.

Sostuvo que podría haber contestado el requerimiento en labor parlamentaria, ante los jefes de bloque, o en la misma comisión, pero eligió hacerlo en el recinto.

«¿Quién reglamenta?»

Primero se refirió al presentismo. Planteó que hay un «sistema creado por el personal» de la Cámara que automáticamente registra las ausencias en comisión o sesión.

En ese momento tuvo problemas con la silla de su banca. «Esto se baja, parece que fuera a propósito», comentó entre risas. Novoa le cedió la suya.

«Si no se les ha descontado a los diputados es porque no se justificaba el descuento», subrayó. Indicó que esa información era pública y trajo consigo los informes de marzo, abril y mayo de cada una de las faltas. «Ustedes pueden pedir la certificación y la justificación», aclaró.

En cuanto a los exámenes toxicológicos, la ley establece que son obligatorios y aleatorios para los 35 legisladores. Como hizo el Poder Judicial, debería implementarse un sorteo periódico y concretar el control de sustancias, teniendo presente el derecho que le asiste a un diputado a negarse a la realización del test, y si sale positivo, acceder a una contraprueba. No es voluntario y cada uno debe pagarlo (se le descontará de la dieta).

Reina hizo hincapié en una serie de obstáculos para la ejecución de la ley. «¿Quién reglamenta? ¿es la diputada a cargo de la presidencia?, ¿la señora a cargo?, ¿quién es?», insistió.

Señaló que en la Legislatura únicamente cuentan con una médica clínica y una especialista en Seguridad e Higiene.

Enumeró todas sus «dudas»: «¿Quién es la autoridad de aplicación en el Poder Legislativo?, ¿Cómo son los análisis?, ¿Cómo va a hacer?, ¿Quién determina la sanción del diputado que se niega a hacerse los estudios?, ¿Qué sanción? Por qué en el Ejecutivo está la cesantía, está el ministro que toma determinaciones, ¿Cómo yo, diputada, compañera de ustedes, voy a reglamentar algo aun siendo presidenta, aun si hubiera una vicegobernadora, que no me corresponde?».

Propuso que se discuta un reglamento para acordar estas pautas.

Remarcó que la ley estaba vigente y que si había algún diputado con intención de hacerse la prueba podía ir a cualquier hospital o laboratorio.

«No hay excusas»

Mientras Reina bajaba las escaleras y caminaba hacia el sillón de presidencia, la diputada Daniela Rucci (MPN), que había ocupado su lugar, le dio la palabra a Domínguez.

«Si tenía tantas preguntas y tantos interrogantes con el narcotest los podrían haber expuestos cuando estábamos haciendo la ley», le manifestó el legislador, que es uno de los armadores políticos del intendente Mariano Gaido.

Agregó: «yo no soy sabía que la ley no se podía aplicar, no hay excusas».

«Es responsabilidad de los diputados no de la Legislatura», lo interrumpió Reina desde la presidencia.

«La ley no dice es responsabilidad de los diputados hacerse un narcotest», le contestó Domínguez. Y añadió: «Mi responsabilidad es someterme al narcotest cuando me dicen «vení para acá, te tocó a vos».

La diputada de Cumplir, Brenda Buchiniz, felicitó a la presidenta por hacer el descargo en su banca e hizo su oferta. «Podemos hacer un Pedido Ya, comprar 35 frasquitos, y que la médica de Medicina Laboral de acá tranquilamente puede verificar que cada uno de los diputados orine dentro del frasquito, y verificar el resultado. Así de sencillo, por qué es lo que dice la ley», sostuvo.

Mencionó que lo de las inasistencias estaba saldado, pero que quedaba pendiente la información sobre las declaraciones juradas patrimoniales.

El último en hablar fue Novoa. «Respaldo en todos los términos y acompaño las manifestaciones realizadas por la diputada Reina, las acompaño, las ratifico y adhiero en su totalidad. Somos todos responsables frente a una norma, y tratar de justificar lo que no se ha realizado no se lo podemos endilgar a la presidenta de esta Legislatura», dijo.