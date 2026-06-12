Entre fotos viejas y códigos QR: el proyecto para reconstruir la historia de un pueblo del Alto Valle

Los habitantes de Campo Grande escarban en el pasado, revisan los álbumes de fotos, se adentran en lo profundo de los recuerdos para reconstruir la memoria de un rincón del Alto Valle. «La historia de un pueblo no está solamente en los libros o tal vez en los archivos, sino también en la memoria de la gente», remarcó Jénifer Edith Garrido, secretaria de Cultura. Para celebrar los 42 años de la municipalización lanzaron el proyecto «Memoria de Campo Grande: voces y huellas de nuestra historia», una convocatoria para que sus protagonistas aporten material que permita recrear una línea de tiempo. A través de un código QR se podrá acceder a audios y videos narrados por los propios pobladores.

Campo Grande es un municipio conformado por cuatro pueblos: Villa Manzano (cabecera), Sargento Vidal, Villa San Isidro y El Labrador. Están a muy poca distancia entre sí, «se puede ir en bicicleta», y tienen en común un atractivo irremplazable para las personas que deciden vivir allí. «Su tranquilidad», aseguró Garrido.

Pese a que ha crecido en estos 42 años, conserva esa paz, la solidaridad entre vecinos, los saludos espontáneos entre caras conocidas, las carcajadas de los niños jugando en la vereda. «La pelota en la calle, el álbum de figuritas, que ahora volvió a estar de moda, el juego de las bolitas también se ve mucho en las calles y en las escuelas, sobre todo en el patio. Todavía lo mantenemos y es re lindo», destacó la funcionaria.

Así es el «viaje en el tiempo» que preparan los vecinos de un pueblo de Río Negro

El 8 de junio, la Dirección de Cultura abrió una gran convocatoria a la comunidad para armar, pieza por pieza, la memoria colectiva de Campo Grande. “Muchas veces tenemos fotografías guardadas, anécdotas familiares y recuerdos que forman parte de la historia colectiva y que merecen aparecer”, señaló Garrido.

El equipo de Cultura recibe fotos antiguas, documentos, cartas, objetos de trabajo de las chacras, herramientas, prendas, programas de fiestas populares y cualquier recuerdo que tenga valor afectivo. Cada vecino puede acercarse a la oficina en la municipalidad, de lunes a viernes de 8 a 12.30, o comunicarse por WhatsApp al 299 522 1753 para coordinar la visita de un equipo.

“Los adultos mayores son los que más información tienen. Ya nos llamaron desde los campos y las chacras para que vayamos hasta sus casas”, contó la funcionaria.

La muestra histórica funcionará como un paseo a través del tiempo. El recorrido se organizará en estaciones que permitirán ver desde los primeros años del pueblo, la expansión de las chacras, las fiestas populares, la vida escolar, hasta la actualidad. Habrá fotos ampliadas, objetos originales e historias de vida que acompañarán cada tramo. «Queremos que los más chicos conozcan de dónde venimos y quiénes fueron los que levantaron este lugar», enfatizó Garrido.

«Voces de Campo Grande» es una de las paradas centrales del recorrido. Allí aparecerán relatos orales de vecinos y vecinas en formato de audio y video. El público podrá escanear un código QR y acceder, con el celular, a un archivo que guarda testimonios de sus protagonistas. “Buscamos una experiencia íntima. Nos gustaría que un nene escuche una entrevista y reconozca la voz de su abuelo o de un vecino”, se ilusionó la secretaria de Cultura.

La Secretaría de Cultura de Campo Grande ya recibe archivos. (Gentileza).

Sargento Vidal, la localidad con mayor presencia de adultos mayores, guarda un sinfín de tesoros. Allí el municipio ya organiza colonias de vacaciones, campamentos y fogones que permiten el encuentro intergeneracional. “Ellos dicen que tal vez les queda poco tiempo y que quieren aprovechar todo lo que el pueblo les ofrece. Lo que cuentan en esas charlas emociona y enseña mucho”, remarcó Garrido. Pretenden que a través del proyecto esas historias se materialicen en un soporte y que no se pierdan en el paso del tiempo.

Aunque el objetivo es llegar con la exposición al aniversario del 26 de agosto, la recolección de materiales no tendrá un cierre estricto. El equipo planea una primera versión de la muestra para esa fecha y luego una etapa de ampliación. “Seguramente no lograremos procesar todo antes del aniversario, por eso pensamos en un sistema que permita sumar contenido de forma permanente”, detalló la funcionaria.

Después de la inauguración, el municipio mantendrá habilitado un enlace en línea para que instituciones, escuelas, bibliotecas y organizaciones sociales consulten los archivos y también aporten nuevos documentos. La intención es que esa base crezca con el tiempo y sirva como insumo para investigaciones, proyectos educativos y actividades culturales. “Queremos que esta memoria quede disponible para todos y que no repose en una vitrina cerrada», expresó Garrido.

La experiencia no solo rescata el pasado: dialoga con el presente de la zona. El proyecto incorpora historias de chacras familiares y de la única bodega en funcionamiento, que pasó de generación en generación y hoy continúa activa gracias a los nietos de sus fundadores. “Hay jóvenes que prueban suerte en otros trabajos, incluso en Vaca Muerta, pero muchos regresan a Campo Grande y a sus raíces. Vuelven a elegir la chacra del abuelo”, destacó la secretaria.

En ese cruce entre historia, identidad y vida cotidiana se apoya “Memoria de Campo Grande”. El proyecto invita a revisar cajones y roperos, a descolgar fotos y a animarse a contar en voz alta escenas que parecían personales. Con cada aporte, la comunidad arma un relato común sobre el pasado y el presente de este rincón del Alto Valle, mientras decide qué quiere dejar escrito y grabado para quienes lleguen después.