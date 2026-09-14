Destino Neuquén: el equipo de Copa Davis llega para la serie con Turquía en el Ruca Che

El equipo argentino de Copa Davis ya está camino a Neuquén para afrontar la serie contra Turquía del próximo fin de semana que se jugará en el Ruca Che.

El equipo nacional está conformado por los tenistas: Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

El capitán es Javier Frana, acompañado por Eduardo Schwank como subcapitán. También viajó Juan Manuel La Serna, de 22 años, que será el sparring. El catamarqueño es 285° del mundo.

Durante la última semana, se realizó el armado de la cancha en el Ruca Che y este martes por la tarde comenzarán los entrenamientos.

Todos juntos rumbo a Neuquén ✈️🇦🇷



El equipo argentino de Copa Davis ya está en viaje para disputar la serie ante Turquía, este 19 y 20 de septiembre 💪



✅ Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

✔️ Sparring: Juan Manuel La Serna.… pic.twitter.com/S2YtT0Zcd1 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 14, 2026

Las prácticas seguirán hasta el jueves y el viernes se hará el sorteo con el orden de los partidos. El evento será en el Espacio Domuyo donde se llevó a cabo la conferencia de prensa de lanzamiento el 1 de agosto.

La serie será el fin de semana, al mejor de cinco. El sábado se jugarán los dos primeros singles a partir del mediodía. El domingo se disputará el dobles y los dos singles restantes, el último de ellos en caso de ser necesario.