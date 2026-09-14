Javier Milei le baja el tono al Presupuesto 2027: la decisión sobre ir al Congreso y el pedido a su Gabinete

En medio de la discusión por la marcha del programa económico, el presidente, Javier Milei, le bajó el tono al presupuesto 2027 que define el plan de ingresos y gastos en el último año de su actual mandato, y le pidió al gabinete de ministros no dejarse “psicopatear” por quienes cuestionan los resultados.

A diferencia de los años anteriores, el jefe de Estado decidió cumplir con la presentación de las estimaciones para el año próximo de acuerdo a los plazos constitucionales (antes del 15 de septiembre), con perfil bajo.

Tanto en el 2024 como en 2025, Milei convirtió las presentaciones de los presupuestos en un mojón más de la batalla cultural y política. En el primer caso ordenó poner un atril en medio de la Cámara de Diputados donde ofreció un discurso durísimo planteando la necesidad de que se acompañe su política de equilibrio fiscal. Fue una puesta en escena que incluyó militantes en los palcos arengando a los legisladores libertarios y una cadena nacional con marcado sesgo partidario. Al año siguiente, la comunicación también fue por cadena nacional, pero en este caso con un mensaje grabado en la Casa Rosada.

Para el presupuesto 2027 se archivó todo. Solo se enviaron las carpetas a la Cámara de Diputados y hubo especial preocupación en evitar filtraciones.

Las razones del hermetismo pueden atribuirse a que el presupuesto 2027 se basa en las proyecciones de cierre de 2026. Esas proyecciones están muy lejos de coincidir con lo que el gobierno había enviado al Congreso un año atrás.

El presupuesto 2026 aprobado por el Congreso Nacional decía que la inflación sería de 10% y que el crecimiento de la economía estaría en torno al 3,5%.

A poco más de tres meses del cierre de ese ejercicio, el costo de vida será al menos tres veces mayor y la expansión de la actividad será la mitad. De allí que cuando se conozcan las proyecciones 2027 se conocerá la estrategia del oficialismo: sincerar la actualidad o armar el plan en base a supuestos menos consistentes.

En lo troncal no habrá cambios sustantivos: equilibrio fiscal a ultranza, con reducción a cero de la obra pública y recorte a provincias. Sólo habrá una reasignación a favor del Ministerio de Defensa para solventar el plan sobre Malvinas. El otro punto álgido que queda por determinar es la asignación de recursos a las universidades, en medio de la discusión judicial luego de la ley que se sancionó el año pasado.

Según pudo conocer este medio, el gobierno insistirá en una baja de la inflación que estimará no lejos del 10%, con un crecimiento de al menos 3%.

Serían proyecciones mucho más optimistas que las expresadas por el conjunto de analistas que participa en el informe mensual que elabora el Banco Central.

El plan también se asienta en un fuerte salto de las exportaciones, ya que se espera un crecimiento en las ventas del sector energético y un buen desempeño del agro, aunque en este caso los efectos de “El Niño” pueden modificar el escenario final.

No dejarse “psicopatear”: el mensaje del Gobierno

La presión psicológica sobre el gobierno es un tema que mantiene obsesionado a Milei. Luego de un largo período sin reuniones de gabinete, el presidente encabezó este lunes el tercer encuentro semanal consecutivo con sus colaboradores y ese fue un tema central de análisis.

El jefe de Estado insistió ante sus colaboradores en que es necesario “cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años” y remarcó puntualmente “no dejarse psicopatear por el estatus quo”.

Milei cree que existe una campaña mediática fogoneada por la oposición para instalar la sensación de una economía en caída que, a su juicio, no es real.

Pese a los malos números de la industria, la construcción y el consumo que se conocieron la semana pasada, el presidente ratificó el rumbo y afirmó que no hará cambios. En ese sentido, dijo que se tomó la decisión de “profundizar” las medidas adoptadas y repitió que habrá una mejora del poder adquisitivo a partir de la baja de la inflación.

Con relación al tema Malvinas, el canciller Pablo Quirno actualizó sobre las denuncias penales y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas empresas.

Asimismo, se abordaron y debatieron los pormenores del proyecto de ley que esta semana tomará estado parlamentario en la Cámara de Diputados.

La decisión de instalar el tema Malvinas en estos días es parte de una estrategia más amplia. El presidente espera capitalizar todas estas acciones durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se realizará la próxima semana en Nueva York.

Por la tarde, el presidente reunió diputados y senadores de su espacio en la Casa de Gobierno y bajó los mismos mensajes para unificar el discurso político.