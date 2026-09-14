Mezclar aceite de oliva con canela y cáscara de limón: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón se convirtió en una de esas preparaciones caseras que circulan como una alternativa sencilla para aprovechar las propiedades de ingredientes naturales.

La combinación concentra los compuestos aromáticos y antioxidantes presentes en el limón y la canela, junto con las grasas saludables características del aceite de oliva. Sin embargo, es importante diferenciar los posibles beneficios de cada ingrediente de las promesas que suelen acompañar a este tipo de preparados.

¿Para qué se utiliza esta mezcla?

Esta preparación puede utilizarse principalmente como aderezo o ingrediente aromático para distintas comidas. El aceite de oliva funciona como base y permite incorporar los aromas de la canela y la cáscara de limón.

También puede utilizarse para aromatizar preparaciones dulces y saladas, siempre que la combinación de sabores resulte adecuada.

La cáscara de limón aporta aceites esenciales y compuestos vegetales, mientras que la canela contiene sustancias aromáticas y antioxidantes. El aceite de oliva, por su parte, es fuente de grasas monoinsaturadas y compuestos fenólicos.

Cómo preparar aceite de oliva con canela y limón

Para hacer una pequeña cantidad en casa se necesitan:

½ taza de aceite de oliva extra virgen

1 rama de canela

La cáscara de 1 limón

Un frasco de vidrio limpio y seco

Paso a paso

Lavar muy bien el limón y retirar solamente la parte amarilla de la cáscara, evitando en lo posible la parte blanca porque puede aportar un sabor amargo.

Colocar la cáscara y la rama de canela dentro del frasco. Agregar el aceite de oliva y cerrar.

Dejar reposar la preparación durante algunos días en un lugar fresco y protegido de la luz para que el aceite tome los aromas. Luego se puede colar y conservar en un recipiente limpio.

¿Qué aporta cada ingrediente?

Aceite de oliva

El aceite de oliva extra virgen se caracteriza por su contenido de ácidos grasos monoinsaturados y compuestos antioxidantes. Su consumo dentro de una alimentación equilibrada se asocia con beneficios para la salud cardiovascular.

Canela

La canela contiene compuestos vegetales con actividad antioxidante. Se utiliza tradicionalmente para aportar aroma y sabor a infusiones, postres y diferentes preparaciones.

Aunque se investigaron posibles efectos de la canela sobre distintos aspectos metabólicos, esto no significa que una mezcla casera pueda reemplazar tratamientos médicos ni que por sí sola produzca pérdida de peso.

Cáscara de limón

La parte externa del limón concentra aceites esenciales y compuestos antioxidantes, además de aportar un intenso aroma cítrico. Por eso se utiliza con frecuencia para aromatizar aceites, postres, bebidas y comidas.

¿Tiene efectos para adelgazar?

No hay que confundir una preparación aromática con un producto para bajar de peso. Ninguno de estos ingredientes, por separado o combinados, garantiza adelgazar.

El descenso de peso depende principalmente del conjunto de la alimentación, la actividad física y otros factores individuales. Incorporar aceite de oliva a una dieta saludable puede ser una buena opción, pero sigue siendo un alimento calórico y la cantidad también importa.

Un detalle importante sobre la canela

No todas las canelas son iguales. La canela cassia, una de las variedades más comercializadas, contiene cantidades importantes de cumarina. Un consumo elevado y frecuente puede ser perjudicial para el hígado en algunas personas.

Por eso, si se utiliza canela habitualmente, conviene no abusar de las cantidades y, cuando sea posible, elegir canela de Ceilán, que contiene niveles mucho menores de cumarina.

En definitiva, el aceite de oliva con canela y cáscara de limón puede ser una forma interesante de aromatizar alimentos y aprovechar las características de sus ingredientes, pero no debe presentarse como una cura, un desintoxicante ni una fórmula milagrosa para adelgazar.