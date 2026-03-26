El TC hizo escuela y fue un éxito: 100 alumnos se capacitaron en la EPET 8
ACTC Educación, el programa de capacitación que acompaña a La Máxima, tuvo un gran capítulo en la capital neuquina.
La EPET N° 8 de Neuquén fue el escenario para la segunda jornada mecánica de la temporada, luego del inicio en Viedma. Allí, en una capacitación de cuatro horas, se desarrollaron diferentes temas sobre los autos de competición del Turismo Carretera, bajo el programa ACTC Educación.
Participaron los docentes e ingenieros, Sergio Pendás y Pedro Viglietti, que llevaron adelante la clase explicando cada parte mecánica y aerodinámica. Además, estuvo Juan Cruz Benvenuti, piloto local de Turismo Carretera, que contó cómo son las seguridades pasivas y activas de un TC, junto a toda la indumentaria que se utiliza a la hora de subir a un auto de competición.
Sobre el final de la charla los alumnos pudieron apreciar, en cercanía, cómo es un auto de competición y para qué sirve cada elemento, tanto los que están a simple vista, como los que no son visibles.
El Ford Mustang de Emiliano Spataro estuvo a disposición, en el patio de la escuela, donde los docentes fueron demostrando, a los estudiantes, las utilidades que tienen ciertos elementos de un TC, como el splitter delantero, el alerón, entre otros componentes.
Más de 100 alumnos
Más de 100 alumnos participaron del evento, que reunió a chicos que transitan los últimos años de la secundaria, de tres escuelas: EPET N°17, N°27 y obviamente quienes les abrieron las puertas, de la mejor manera, a ACTC Educación, la Escuela Provincial de Educación Técnica N°8.
De esta manera, ACTC Educación completó la primera capacitación que tenía prevista para éste jueves y el viernes, en la misma ubicación y a partir de las 9, se llevará a cabo la segunda, con el Taller de Educación Vial, con la participación de José Manuel Urcera.
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