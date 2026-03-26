TC en Neuquén: así llegan los zonales Urcera, Benvenuti y Ochoa a la tercera fecha

José Manuel Urcera, Juan Cruz Benvenuti y Joaquín Ochoa serán los representantes zonales en la tercera fecha del TC y aunque la historia recién empieza, vienen al autódromo neuquino con necesidades. Uno, por la obligación de pelear siempre, los otros dos porque sumaron muy poco en el arranque y un nuevo paso en falso podría complicarles, muy temprano, la lucha para entrar en la Copa de Oro.

Sin descollar, pero con un par de buenos negocios, Urcera (Toyota) está cuarto en el campeonato. Suma 58 puntos y está a 12 del líder Jonatan Castellano (70). El rionegrino ganó un lugar y fue quinto en Calafate, cuando bajaron a Julián Santero del clasificador y el 14º lugar en Viedma le alcanzó para sostenerse en el top 5 luego de las dos primeras jornadas.

Benvenuti (Chevrolet) tiene 7.5 y está en el puesto 44º. Llegó 34º en Calafate y fue último en la capital rionegrina, por lo que tendrá que recuperarse ante su gente. El trío se completa con Ochoa, quien acumula 4 unidades y está en el 55º lugar. Abandonó en sus dos primeras carreras en La Máxima y, lógicamente, buscará una rápida revancha.

Los tres ganaron en Centenario

En la previa, hay un dato positivo y es que los tres saben lo que es ver la bandera a cuadros en Centenario. El cierto que Ochoa lo hizo en el Pista, pero fue hace apenas un año y quedó como el gran ganador de la fecha, ante la suspensión, por viento, de la prueba principal.

Manu, dueño de siete victorias en La Máxima, no gana desde el 7 de abril del 2024, precisamente en Centenario. Quiere cortar la racha y tiene números de sobra en su historial, que incluye 14 victorias en series y 15 podios en 165 presencias. Fue campeón en 2022 y sueña con repetir.

“Llevamos solo dos carreras y si miro el campeonato estoy cuarto. Es un poco mentiroso porque fui quinto en la primera y en Viedma estaba para un resultado mejor, pero tuve problemas. El objetivo es pelear el campeonato”, afirmó Urcera antes de viajar a Neuquén.

Benvenuti, por su parte, ganó cuatro veces en La Máxima y el último fue en 2022 en el autódromo de Posadas. Pasó mucho tiempo, pero se ilusiona con una buena producción en casa, que lo devuelva a los primeros planos. Suma 9 victorias en series y 104 carreras en el TC.

Ochoa transita por sus primeros pasos en la categoría. Debutó el 15 de febrero y el arranque no fue bueno, especialmente porque no pudo terminar en su Viedma natal. Desde mañana, buscará desquite y seguramente recordará la gran victoria del año pasado.