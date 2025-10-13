El Trail del Viento reunió a una multitud en el norte neuquino y acá están todos los podios

Pasó la edición N°9 del Trail del Viento y, como es un clásico, dejó una marca indeleble en el norte neuquino. Los atletas dieron espectáculo entre Huinganco y Andacollo, con una carrera que se repartió en cinco distancias. Silvia Colipi, de Piedra del Águila, y Damián Gutiérrez, de Neuquén, fueron los mejores en los 42 kilómetros.

Desde el arranque de la actividad, con el kilómetro vertical, hasta el cierre de los 42K, la Cordillera del Viento estuvo copada por los referentes del trail running. Las partidas fueron en Andacollo y los arribos en Huinganco.

La competencia se repartió en cinco distancias.

Los circuitos técnicos fueron la gran novedad, diseñados en un paisaje extremo por bosques, altura y nieve. La convocatoria tuvo récord de participantes y plazas hoteleras agotadas en la zona.

El tremendo contraste de la Cordillera del Viento.

Uno por uno, todos los podios

42K

1° Silvia Ivana Colipi (Piedra del Águila), 5:58:48; 2° Jaqueline Ortiz (Chos Malal-Cipolletti), 6:40:42; 3° Nicole Rostan (Neuquén), 7:02:55

1° Damián Gutiérrez (Neuquén), 5:02:29; 2° Esteban Daniel Albornoz (Neuquén), 5:07:51; 3° Jesús Víctor Campos (Zapala), 5:18:37

25K

1° Roxana Flores (Zapala), 2:31:19; 2° Florencia Soledad Iuorno (Neuquén), 2:44:22; 3° Belén Barrueto (Roca), 2:46:20

1° Germán Dorhmann (Neuquén), 2:09:44; 2° Diego Sánchez, 2:12:18; 3° Ramiro Alias, (Neuquén), 2:15:36

15K

1° Inti Hebelen Carrasco (Andacollo), 1:43:50; 2° Lorena Alejandra Corbalán (Chos Malal), 1:44:07; 3° Sofía Callejas (Plottier), 1:44:39

1° Gabriel Muñoz Soto (Plottier), 1:13:30; 2° Kevin Alexis Gutiérrez (Los Miches), 1:18:47; 3° Jonás Marinao (Allen), 1:20:38

7K

1° Micaela Belén Pereira (Huinganco), 42:38; 2° María Irma Godoy, 47:29; 3° Gabriela Alejandra Pino (Chos Malal), 49:32

1° Néstor Pereyra (Chos Malal), 31:21; 2° Oscar Cofre (Villa Curi Leuvu), 32:40; 3° Carmelo Alejandro Muñoz (Chos Malal), 35:24

Kilómetro vertical

1° María Muñoz (Villa Del Nahueve), 24:34; 2° Lorena Alejandra Corbalán (Chos Malal), 24:52; 3° Gabriela Schneider (Chos Malal), 25:37

1° Gabriel Muñoz Soto (Plottier), 17:33; 2° Kevin Alexis Gutiérrez (Los Miches), 18:10; 3° Ramiro Alias (Neuquén), 19:18