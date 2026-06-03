Cambios en la VTV: Gobierno anunció las modificaciones en talleres, tarifas y avanza con la desregulación

A través de la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se oficializó la desregulación total de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La medida elimina el monopolio de los centros de revisión tradicionales, abre el registro a nuevos competidores y, el dato más sensible, libera el precio del trámite, que a partir de ahora se pactará «libremente» entre el taller y el usuario.

El cambio busca pulverizar el viejo sistema que el ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, calificó como «poco competitivo». El objetivo oficial es bajar los costos para los conductores y multiplicar los centros habilitados en todo el país para terminar con las largas esperas.

Adiós a la tarifa fija en la VTV: ¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

El corazón de la reforma es el fin de la intervención estatal en los precios. El texto oficial es tajante: «los usuarios del servicio pactarán libremente el precio de las tareas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)» directamente con el taller. Esto generará una competencia directa entre los prestadores para atraer clientes.

Los puntos clave de la nueva normativa contempla la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. Será público, gratuito, 100% digital y se gestionará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Además, indica que cualquier taller inscripto y calificado quedará habilitado para revisar todo tipo de vehículos, desde autos particulares hasta transporte comercial, de pasajeros o de carga.

Si el Gobierno no presenta observaciones en los plazos fijados tras la inscripción digital, el taller quedará habilitado provisoriamente para operar, bajo la promesa de auditorías posteriores. El nuevo esquema mantiene la obligatoriedad y los plazos vigentes de la Ley Nacional de Tránsito. Lo que cambia es dónde se hace y cuánto cuesta.

Los requisitos que exigirán a los nuevos talleres: cambios en la VTV

Para evitar que la flexibilización derive en falta de seguridad vial, la normativa establece condiciones estrictas de infraestructura. La fiscalización general quedará bajo la lupa de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Para poder ser «Habilitado», los nuevos comercios deberán cumplir con lo siguiente: