El triunfo de Los Pumas frente a los All Blacks generó una polémica entre los entrenadores

Michael Cheika salió al cruce de las críticas de Ian Foster, el cuestionado entrenador de los All Blacks, después de la histórica victoria conseguida por Los Pumas en Nueva Zelanda. Gentileza.

El entrenador de Los Pumas, Michael Cheika, y su colega de los All Blacks, Ian Foster, polemizaron acerca de la táctica empleada por el seccionado argentino en su histórico triunfo por 25 a 18 ante el de Nueva Zelanda en la ciudad de Christchurch por la tercera fecha del Rugby Championship.

Foster sugirió que el seleccionado argentino empleó la artimaña de ralentizar la pelota en los rucks, un factor que sus dirigidos no supieron contrarrestar en el Orangetheory Stadium. “En general siento que ellos se salieron con la suya en el breakdown al no soltar al portador de la pelota en el suelo, y no fuimos capaces lidiar con ello”, comentó el head coach neozelandés.

“Fue un área en que nos golpearon en el recuento de penales en momentos críticos. Probablemente estoy un poco desconcertado por eso”, admitió después de señalar que el árbitro georgiano Nika Amashukeli no intervino para evitarlo. Agregó que “en general siento que ellos se salieron con la suya en el breakdown al no soltar al portador de la pelota en el suelo, y no fuimos capaces lidiar con ello”.

El australiano Cheika retrucó ese cuestionamiento con ironía. “Foster debe ser experto en eso porque su equipo lo hace todo el tiempo, por lo que seguramente debe saber”. Sin mencionarlo, expuso las falencias de su colega cuando elogió al entrenador neozelandés Scott Robertson, quien dirige al argentino Pablo Matera en la franquicia Crusanders.

“Creo que los Crusaders dejaron una marca importante, y Robertson lo hizo con Matera. Demuestra la calidad del equipo y de su entrenador, volvió mucho mejor como jugador, mental y técnicamente. Foster debe ser experto en eso porque su equipo lo hace todo el tiempo, por lo que seguramente debe saber”.

Cheika pronunció elogios al coach de Crusanders en paralelo al recrudecimiento de las críticas sobre Foster, cuya continuidad fue puesta en duda nuevamente luego de la derrota ante Los Pumas. Diez días atrás, la Federación Neozelandesa de Rugby decidió mantener al entrenador en su puesto con vista a la Copa del Mundo de Francia en 2023.

Los All Blacks, tricampeones mundiales y máximos ganadores del Rugby Championship con 7 títulos, perdieron con Argentina por primera vez en condición de local. Los Pumas lograron su segundo triunfo en un historial que los hombres de negro dominan abrumadoramente con 31 victorias, 1 empate y 2 caídas en 34 juegos.

“Contra Argentina respetamos el ADN de los All Blacks poniendo en práctica un rugby ofensivo. Debemos encontrar otras respuestas para dar ante los equipos que nos asfixian”, asumió Foster al momento de analizar lo sucedido en Christchurch, donde su equipo soportó el sexto revés en los últimos 8 partidos.

La táctica que emplearon Los Pumas en la victoria frente a los All Blacks fue cuestionada por el entrenador Ian Foster. Gentileza.

Los Pumas y los All Blacks volverán a enfrentarse el sábado desde las 4.05 en la ciudad de Hamilton, donde Cheika espera que su equipo mantenga la intensidad del primer partido ya que los rivales “van a venir con todo” en busca de una revancha.