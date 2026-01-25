El viedmense Matías Campi se quedó con el Escape de la Isla Huemul

El triatleta de Viedma Matías Campi logró quedarse con el primer triatlón del verano en Bariloche, el tradicional Escape de la Isla Huemul, un desafío que combina natación en el lago Nahuel Huapi, ciclismo y pedestrismo.

El triatlón se cumplió este domingo en la zona de playa Bonita, donde 138 competidores de manera individual y 17 equipos de postas desafiaron momentos de viento, intenso sol y las frías aguas lacustres de la cordillera.

Campi se quedó con el primer lugar con un tiempo de 2:13:40, seguido muy de cerca por el local Tomás Omaechevarría con 2:13:53 y el tercer lugar quedó para el chileno, oriundo de Santiago, Matthew Leatherbee, que cerró las tres disciplinas en 2:18:54.

En mujeres, María Coletto, triatleta de San Martín de los Andes, hizo el mejor tiempo con 2:52:26 y se quedó con el primer puesto. En segundo lugar se ubicó Gabriela Corena de Río Cuarto, Córdoba, con 2:53:41 y tercera Alejandra Dupre, también de San Martín de los Andes, con un tiempo de 2:54:37.

La prueba individual la realizaron 137 triatletas varones y mujeres que combinaron los 1.500 metros de natación, 40 kilómetro de ciclismo sobre asfalto y 10 kilómetros de pedestrismo por el tradicional circuito en la zona de playa Bonita, Ruta Provincial 82 y camino al cerro Catedral.

También participaron 17 equipos de postas que tuvo como ganadores a Los Baqueteados, un equipo masculino de Bariloche que completó la prueba en 2:27:57; en segundo lugar lo hicieron los Anfibios de El Bolsón, con 2:33:06 y tercero Jabalíes con Garmin de Bariloche y CABA que completaron las tres disciplinas en 2:43:33.

En postas mixtas el equipo vencedor fue Los Pendeviejos de Bariloche, que hizo la prueba en 2:45:07.

El Escape de la Isla Huemul, es un clásico en el calendario nacional que cumplió su edición N°12, con la organización del club Los Pehuenes y contó con el apoyo de la municipalidad de Bariloche.