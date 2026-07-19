¡Elijo Creer! Franco Colapinto fue 10° y sumó un punto en el Gran Premio de Bélgica

A fuerza de manejo y consistencia, el argentino Franco Colapinto coronó hoy una brillante actuación en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, quedando dentro del Top 10 y sumando el último punto en juego en el circuito de Spa-Francorchamps.

La largada volvió a ser una de las grandes fortalezas del pilarense, momento en que avanzó tres puestos y rápidamente quedó a tiro de la zona puntuable y por delante de su compañero Pierre Gasly, la gran batalla del día para el crédito albiceleste.

Con un Alpine que nuevamente padeció falta de competitividad, Franco hizo lo que pudo para mantener a raya al francés y permanecer en la zona puntuable. Le ganó a su coequiper, a uno de los Racing Bulls y a la inconsistencia de la máquina. ¡Un 10° puesto que vale mucho!

🇦🇷 ASÍ LARGÓ FRANCO COLAPINTO EN EL #BELGIANGP



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Para destacar, la obra maestra de Colapinto en el GP de Bélgica. Una maniobra de antología que será recordada por todos los argentinos un largo tiempo. En la vuelta 31, el Alpine N°43 aprovechó la lucha de Gasly con Liam Lawson y superó a ambos por el radio interno; superación que valió el 10° puesto.

Fue la sexta vez en la temporada que el argentino suma puntos. Previamente lo había hecho en China, Miami, Canadá, Barcelona y Silverstone, siendo el 6° puesto de Canadá su mejor resultado en la máxima categoría.

Junto a Silverstone, donde remontó diez posiciones, de las mejores presentaciones del año para el piloto argentino, que aquí en Bélgica se jugaba buena parte de la renovación de su contrato para 2027.

La victoria en Spa correspondió al italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que así continúa haciendo historia en la presente temporada, con seis triunfos y liderazgo en el campeonato. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), completaron el podio.

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Desarrollo de la competencia

Tal como acostumbra, Franco coronó una impecable partida y avanzó tres puestos en la accidentada primera vuelta en el circuito de Spa-Francorchamps.

En prácticamente la misma maniobra, el argentino superó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi). Por si fuese poco, metros después, el piloto de Alpine ganó una posición más tras el abandono de George Russell (Mercedes) y se acomodó 8°.

El inglés se tocó con su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) y rápidamente quedó fuera de carrera. En esa secuencia, Franco debió cortar camino para evitar la colisión y mantenerse en pista. Allí apareció el auto de seguridad, que permaneció hasta el 4° giro.

Armado el trencito de batalla, el inglés Lando Norris (McLaren), que ayer penalizó por cambio de elementos en su unidad de potencia, superó a Colapinto, cosa que luego, en la vuelta 12, haría su coequiper Gasly.

En el 16° giro, Alpine llamó a boxes al argentino para la primera parada de la carrera. No tan rápido los mecánicos, el pilarense reemplazó blandos por duros y volvió a pista en el 16° puesto, detrás de Gasly, su referencia en pista.

¡CUIDADO, LEWIS! Hamilton paró en boxes y, a la hora de arrancar… ¡CHOCÓ A UN MECÁNICO DE FERRARI!



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Tras 20 vueltas, y luego de dos virtual Safety Car, Colapinto, que no se vio beneficiado por esa alternativa (muchos que no se detuvieron lo hicieron en ese trance y ganaron tiempo), se encuentra 14°.

Girando casi al mismo ritmo que su coequiper francés, Franco pudo dar cuenta del alemán Nico Hulkenberg en el giro 28 y pasar al 12° lugar, quedando a un solo puesto de su posición de partida original.

Vuelta 31 y el argentino sacó un conejo de la galera. Gasly, enfrescado en la batalla con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), dejó una puerta abierta y el Alpine N°43 se lanzó por la parte interna, superando a su compañero y también a Lawson, haciendo un 2×1 brillante para pasar al 10° puesto.

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A pesar del constante asedio de Gasly, Colapinto mantuvo el ritmo, por momentos haciendo vueltas calcadas con su compañero, y aguantó en su posición. La amenazante presencia de Lawson a espaldas tomó un papel vital, ya que el francés no podía asumir grandes riesgos.

No hubo órden de equipo (afortunadamente) y así, el argentino selló un valiosísimo «10» puesto, mejorando su posición de largada y coronando otro puntito para su cuenta personal (ya son 19). ¡Ah! Por si Alpine no lo notó, nuevamente fue el mejor del equipo…

En la batalla por la victoria, el poderío del Mercedes de Antonelli fue más que la resistencia de la Ferrari de Leclerc. El joven italiano ratifica una vez más su magnífico momento en el presente campeonato, estirando ahora a 45 puntos la ventaja en la cima respecto a Lewis Hamilton.

La próxima cita, última antes del receso de verano, será el próximo fin de semana en el Hungaroring de Hungría. ¿Vendrá el esperado anuncio de la renovación para Colapinto?

La previa del Gran Premio

El piloto de Alpine, que ayer no pudo pasar el segundo corte clasificatorio, se vio beneficiado por las penalidades y hoy estará partiendo 11° en el circuito de Spa-Francorchamps, buscando cosechar unidades por sexta ocasión en el año.

Franco, que ayer se quejó de la caída de rendimiento de su máquina en relación al viernes, largará inmediatamente detrás de su coequiper, el francés Pierre Gasly, con quien procurará tirar en tándem en el comienzo de la competencia.

Desde dirección de carrera anunciaron posibles lluvias durante el gran premio, pautado a un total de 44 vueltas, lo que podría añadirle un condimento muy especial al desarrollo de la prueba.

Desde la Pole Position partirá el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), puntero del campeonato y cinco veces ganador en esta temporada. A su lado lo hará el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que George Russell (Mercedes) lo hará desde el 3° lugar.