Emotivo: Guillermo Vilas cumplió 74 años y su hija mayor publicó una foto

Vilas en una de sus últimas apariciones públicas, en el mundo del tenis.

Este lunes Guillermo Vilas cumplió 74 años. Andanin Vilas (22), la hija mayor del mejor tenista argentino de la historia y uno de los más emblemáticos del mundo, publicó una tierna foto en las redes sociales que se viralizó. En un día importante para el deporte de este país y son muchas las personas que saludaron a Willy.

En sus historias de Instagram, la joven tenista compartió una foto donde se los ve a ambos por la urva del Monte-Carlo Country Club, uno de los templos del tenis sobre polvo de ladrillo donde el marplatense supo brillar.

Vilas, el mejor tenista de Argentina y uno de los mejores del mundo.

En la foto, Vilas aparece con su característico piluso negro y vestimenta deportiva, con una raqueta bajo el brazo mientras acompaña a una joven Andanin vestida con indumentaria de tenis.

🎾🇦🇷 Guillermo Vilas cumple 74 años: "Con él empieza a cambiar y crecer el tenis en la Argentina".



El periodista especializado @almoznychiche charló con @AdrianKorol y el equipo de #KorolEnElAire.



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«Muy feliz cumpleaños papá!», fue el mensaje que puso Andanin en la publicación.

Andanin es la más grande de los cuatro descendientes que tuvo Willy junto a su esposa, Phiangphathu Khumueang. Los otros hijos son Guillermo, Intila y Landinlao.

Guillermo Vilas no aparece públicamente desde hace muchos años

Vilas, quien se adjudicó 62 títulos, cuatro de ellos de Grand Slam (US Open 1977, Roland Garros 1977 y Australia Open 1978 y 1979), no aparece públicamente desde hace muchos años por estar enfermo y es siempre su familia la encargada de publicar distintos posteos en las redes sociales, cuidando su privacidad.

El saludo de su hija se suma a las miles de muestras de afecto que el tenIsta zurdo recibe de parte del ambiente del tenis y de los hinchas en todo el mundo.

Andanin habló tiempo atrás de la salud de su papá y dijo: «Hay muchos rumores, versiones y personas que dicen cosas que no son verdad, y lo que más me molesta de eso es que son personas con las que tuvimos algún vínculo en el pasado, pero que actualmente no saben nada. Además, en cualquier caso, los que tendríamos que decir algo somos nosotros, su familia».