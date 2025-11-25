Los conmovedores homenajes a Maradona en Nápoles: «Live Is Life» y «Dale Bo»
La ciudad de Nápoles realizó distintos homenajes por el quinto aniversario del fallecimiento de Diego Maradona, con presencia de hinchas locales y argentinos.
Este martes 25 de noviembre se cumplen cinco años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, un día profundamente emotivo para millones de personas en todo el mundo. Jorge Valdano lo definió alguna vez como “el ausente más presente”, una frase que vuelve a cobrar sentido en cada aniversario.
En Nápoles, ciudad en la que es venerado como un verdadero “Dios”, los homenajes comenzaron desde temprano. Durante uno de los actos conmemorativos, sonó “Live is Life”, la canción que acompaña uno de los momentos más icónicos de Maradona en la previa a un partido de la UEFA Cup 1989. Entre la multitud, se destacaron los hinchas de Boca presentes, que entonaron el clásico “Dale Bo”.
¡ESPECTACULAR! ¡Mientras sonaba "Live Is Life" en Nápoles para recordar a #DiegoEterno, los hinchas xeneizes presentes empezaron a cantar por Boca!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2025
📹 Ig/murales_maradona_ pic.twitter.com/rQ0fdAKZtS
Además, la cuenta oficial del Napoli publicó una imagen de Maradona acompañada del mensaje: “Everywhere”.
Everywhere 🔟🙌— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2025
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/VfQ1d73WgU
El estadio del Napoli lleva oficialmente su nombre desde diciembre de 2020. Hasta ese momento era conocido como San Paolo, pero fue rebautizado como “Diego Armando Maradona” por unanimidad del Ayuntamiento napolitano, pocos días después de su muerte.
El partido por Champions
En el quinto aniversario de su fallecimiento, el Napoli recibió al Qarabag Agdam por la quinta jornada de la Champions League. Antes del inicio del partido, todo el estadio homenajeó a su máximo ídolo: la hinchada del sur italiano coreó el nombre de Maradona en un clima cargado de emoción.
“OLÉ, OLÉ, OLÉ, OLÉ… DIEGO, DIEGO”.— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 25, 2025
Ufff, el Diego Armando Maradona. ❤️pic.twitter.com/ZociaB5y25
