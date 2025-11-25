Los conmovedores homenajes a Maradona en Nápoles: «Live Is Life» y «Dale Bo»

Uno de los cientos de homenajes a Maradona en Nápoles.

Este martes 25 de noviembre se cumplen cinco años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, un día profundamente emotivo para millones de personas en todo el mundo. Jorge Valdano lo definió alguna vez como “el ausente más presente”, una frase que vuelve a cobrar sentido en cada aniversario.

En Nápoles, ciudad en la que es venerado como un verdadero “Dios”, los homenajes comenzaron desde temprano. Durante uno de los actos conmemorativos, sonó “Live is Life”, la canción que acompaña uno de los momentos más icónicos de Maradona en la previa a un partido de la UEFA Cup 1989. Entre la multitud, se destacaron los hinchas de Boca presentes, que entonaron el clásico “Dale Bo”.

¡ESPECTACULAR! ¡Mientras sonaba "Live Is Life" en Nápoles para recordar a #DiegoEterno, los hinchas xeneizes presentes empezaron a cantar por Boca!



Además, la cuenta oficial del Napoli publicó una imagen de Maradona acompañada del mensaje: “Everywhere”.

El estadio del Napoli lleva oficialmente su nombre desde diciembre de 2020. Hasta ese momento era conocido como San Paolo, pero fue rebautizado como “Diego Armando Maradona” por unanimidad del Ayuntamiento napolitano, pocos días después de su muerte.

El partido por Champions

En el quinto aniversario de su fallecimiento, el Napoli recibió al Qarabag Agdam por la quinta jornada de la Champions League. Antes del inicio del partido, todo el estadio homenajeó a su máximo ídolo: la hinchada del sur italiano coreó el nombre de Maradona en un clima cargado de emoción.



