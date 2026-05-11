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Con River y sin Boca, así se jugarán los cuartos de final del Apertura de la Liga Profesional

Los partidos se disputarán entre martes y miércoles. Gimnasia fue el último clasificado y va con River. El destacado: Central-Racing.

Redacción

Por Redacción

Di María vs. Maravilla Martínez, un cruce que promete en Rosario. (Archivo Clarín Fotografía)

Di María vs. Maravilla Martínez, un cruce que promete en Rosario. (Archivo Clarín Fotografía)

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de competencia para los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional, que se disputarán entre el martes 12 y miércoles 13 de mayo. Una serie de encuentros con la particularidad que tres de ellos se repiten de la fase de grupos inicial. Gimnasia, que sorprendió a Vélez en Liniers, fue el último en clasificar a una llave que tendrá a River pero no a Boca.

En el lado del cuadro cuyos partidos de octavos de final se llevaron adelante el sábado se abre el martes 12 de mayo a las 19 con el encuentro de Belgrano y Unión. El Pirata derrotó en el clásico a Talleres como visitante y el Tatengue consiguió bajar al líder de la tabla anual, Independiente Rivadavia.

Esa jornada se completará a las 21:30 con Argentinos Juniors recibiendo a Huracán, la repetición del juego de la fecha 16 que terminó en victoria del Bicho en Parque Patricios. Ahora se verán las caras en el Diego Armando Maradona.

El miércoles, de Arroyito a Núñez

Ya el miércoles y en la llave opuesta, Rosario Central y Racing se verán las caras de las 19 en el Gigante de Arroyito, un encuentro que se disputó en el marco de la fecha 2 y donde el Canalla se impuso por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda.

A las 21.30 está programado el duelo entre River y Gimnasia (LP), el cual también acontenció en la segunda jornada de competencia y fue victoria 2-0 del Millonario en el Monumental, el mismo escenario del cruce de cuartos.

Así se jugarán los cuartos de final del Apertura

Martes 12 de mayo

19:00 Belgrano (5° B) vs. Unión (8° A)
21:30 Argentinos (3° B) vs. Huracán (7° B)

Miércoles 13 de mayo

19:00 Rosario Central (4° B) vs. Racing (8° B)
21:30 River (2º B) vs. Gimnasia (6° B)


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La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de competencia para los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional, que se disputarán entre el martes 12 y miércoles 13 de mayo. Una serie de encuentros con la particularidad que tres de ellos se repiten de la fase de grupos inicial. Gimnasia, que sorprendió a Vélez en Liniers, fue el último en clasificar a una llave que tendrá a River pero no a Boca.

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