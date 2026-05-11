Con River y sin Boca, así se jugarán los cuartos de final del Apertura de la Liga Profesional

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de competencia para los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional, que se disputarán entre el martes 12 y miércoles 13 de mayo. Una serie de encuentros con la particularidad que tres de ellos se repiten de la fase de grupos inicial. Gimnasia, que sorprendió a Vélez en Liniers, fue el último en clasificar a una llave que tendrá a River pero no a Boca.

En el lado del cuadro cuyos partidos de octavos de final se llevaron adelante el sábado se abre el martes 12 de mayo a las 19 con el encuentro de Belgrano y Unión. El Pirata derrotó en el clásico a Talleres como visitante y el Tatengue consiguió bajar al líder de la tabla anual, Independiente Rivadavia.

Esa jornada se completará a las 21:30 con Argentinos Juniors recibiendo a Huracán, la repetición del juego de la fecha 16 que terminó en victoria del Bicho en Parque Patricios. Ahora se verán las caras en el Diego Armando Maradona.

El miércoles, de Arroyito a Núñez

Ya el miércoles y en la llave opuesta, Rosario Central y Racing se verán las caras de las 19 en el Gigante de Arroyito, un encuentro que se disputó en el marco de la fecha 2 y donde el Canalla se impuso por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda.

A las 21.30 está programado el duelo entre River y Gimnasia (LP), el cual también acontenció en la segunda jornada de competencia y fue victoria 2-0 del Millonario en el Monumental, el mismo escenario del cruce de cuartos.

Así se jugarán los cuartos de final del Apertura

Martes 12 de mayo

19:00 Belgrano (5° B) vs. Unión (8° A)

21:30 Argentinos (3° B) vs. Huracán (7° B)

Miércoles 13 de mayo

19:00 Rosario Central (4° B) vs. Racing (8° B)

21:30 River (2º B) vs. Gimnasia (6° B)