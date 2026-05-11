Arrancó el Hot Sale 2026: vuelos, hoteles y paquetes en cuotas para planear tus vacaciones

El Hot Sale 2026 ya activó promociones en vuelos, hoteles y paquetes turísticos con descuentos, cuotas y beneficios especiales.

Comenzó una nueva edición del Hot Sale y el turismo vuelve a ser uno de los rubros más buscados por los argentinos. Aerolíneas, agencias de viaje, hoteles y programas de millas salieron con promociones agresivas para tentar a quienes ya están pensando en las vacaciones de invierno, escapadas de fin de semana o incluso viajes al Mundial 2026.

Aerolíneas Argentinas: cuotas y descuentos para viajar por el país

Aerolíneas Argentinas participa nuevamente del Hot Sale con descuentos del 10% para vuelos nacionales e internacionales, incluidos algunos trayectos vinculados al Mundial 2026.

Además, ofrece hasta 12 cuotas sin interés en pasajes de cabotaje con bancos seleccionados como Galicia, Santander, BBVA, Macro, ICBC, Naranja X, Banco Nación y Supervielle, entre otros. Las tarifas promocionales apuntan especialmente a destinos de invierno y escapadas dentro del país.

Hoteles con descuentos de hasta el 25%

Álvarez Argüelles Hoteles lanzó promociones especiales entre el 11 y el 17 de mayo con descuentos de hasta el 25% para estadías durante 2026 y parte de 2027.

Entre los hoteles incluidos aparecen: Grand Brizo Buenos Aires, Grand Brizo Neuquén, Grand Brizo Comahue, Brizo Salta. En Mar del Plata, los hoteles Iruña, Riviera y Presidente tendrán un 20% off, mientras que el exclusivo Hotel Costa Galana ofrece un 15% de descuento.

También se sumó Los Cauquenes Resort + Spa + Experiences, en Ushuaia.

El Hot Sale 2026 ya activó promociones en vuelos, hoteles y paquetes turísticos con descuentos, cuotas y beneficios especiales.

Booking: alojamientos con hasta 15% off

Booking.com presentó el “Ofertón de Viajes”, con descuentos de hasta el 15% en alojamientos seleccionados. La plataforma detectó que casi la mitad de los argentinos piensa aprovechar promociones y descuentos para viajar este año, especialmente en escapadas cortas y vacaciones de invierno.

Smiles: promociones para viajar al exterior

Smiles Argentina llega al Hot Sale con más de 60 destinos en promoción y descuentos de hasta el 30% en canje de millas. Brasil, Miami, Nueva York, Madrid, Santiago de Chile y Ciudad de México aparecen entre los destinos más elegidos por los argentinos.

La empresa además reforzó “Viaje Fácil”, la herramienta que permite congelar el precio de un pasaje hasta 11 meses antes y pagarlo recién 60 días antes del vuelo.

Almundo: paquetes y vuelos con hasta 60% off

Almundo lanzó descuentos de hasta el 60% en paquetes, vuelos y hoteles, además de financiación en cuotas sin interés.

Según datos de la agencia, el 70% de las búsquedas para vacaciones de invierno son internacionales, con Brasil, Caribe, Europa y Estados Unidos como favoritos. En Argentina, los destinos más elegidos son: San Carlos de Bariloche, Ushuaia, Salta, Cataratas del Iguazú

Despegar apuesta a cuotas para viajes internacionales

Despegar anunció promociones especiales para el Hot Sale con cuotas, descuentos y beneficios exclusivos. La compañía destacó que es la única agencia argentina que permite financiar viajes internacionales en hasta tres cuotas sin interés.

También habrá:

hasta 12 cuotas sin interés para paquetes nacionales,

promociones 4×3 en hoteles internacionales,

beneficios con Mercado Pago, Macro e ICBC,

y acumulación de puntos con Pasaporte Despegar.

Además, la empresa recomienda usar SOFIA, su asistente virtual con inteligencia artificial, para comparar ofertas y armar itinerarios personalizados.

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