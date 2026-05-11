Fatal explosión en un edificio de Santa Cruz: murieron un bebé y dos adultos, hay al menos cinco heridos

Una tragedia sacudió a la localidad de Perito Moreno este domingo 10 de mayo por la noche. Una explosión de gran magnitud, seguida de un incendio y el derrumbe de un complejo habitacional en el barrio San Antonio de Padua, dejó un saldo inicial de tres víctimas fatales y cinco heridos en estado desesperante.

Entre las víctimas fatales, las autoridades confirmaron la muerte de un bebé de apenas dos meses. Hoy continúan las tareas en el lugar en búsqueda de posibles víctimas entre los escombros.

“Hay dos adultos y un bebito entre los fallecidos, mientras que cuatro menores y una señora mayor se encuentran internados y en estados muy críticos. Pero no sabemos la cantidad de gente que vivía en el lugar, por eso no podemos confirmar la cifra de fallecidos”, explicó Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, a Infobae.

Salud en alerta máxima por los heridos: qué se sabe de su estado

La subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, informó que los sobrevivientes luchan por su vida. El sistema sanitario de Santa Cruz se encuentra movilizado para asistir a los heridos.

En ellos hay tres niños de 5, 9 y 11 años que fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia con pronóstico reservado. Y una mujer adulta que permanece en terapia intensiva en Las Heras.

El Gobierno provincial ya alistó el avión sanitario para derivaciones hacia Buenos Aires debido a la gravedad de las quemaduras y lesiones.

Búsqueda entre los escombros y evacuación en el complejo de Santa Cruz

El estallido fue de tal potencia que destruyó cristales a varias cuadras a la redonda y desplazó estructuras linderas. Bomberos y policías trabajan contra reloj removiendo restos del edificio, ya que no se descarta el hallazgo de más víctimas, dado que se desconoce el número exacto de residentes en el complejo al momento del siniestro.

Como medida de asistencia, se habilitó la EPP N°72 “Pioneros del Sur” para alojar a las familias damnificadas y vecinos evacuados por daños estructurales en sus viviendas.

Si bien las pericias están en curso, los investigadores sospechan que una fuga de gas en una de las tres unidades del complejo originó la detonación. La explosión redujo a escombros la vivienda de origen y atrapó a los ocupantes entre las llamas y las paredes colapsadas.

El gobernador Claudio Vidal expresó su pesar y garantizó acompañamiento total a los afectados, mientras la Justicia espera los informes técnicos finales para determinar responsabilidades en este hecho que conmociona a toda la Patagonia.