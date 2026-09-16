«En esta cancha hace dos años perdí a un compañero»: la emotiva dedicatoria de Lozano tras la clasificación de Boca

Leandro Lozano fue una de las figuras de Boca Juniors en el empate 1-1 ante San Pablo en el Morumbí, resultado que le permitió al Xeneize avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana gracias al 1-0 conseguido en la Bombonera.

El lateral derecho uruguayo tuvo una participación decisiva en la clasificación. A los 15 minutos del segundo tiempo, llegó al vacío tras un pase de Leonel Flores y marcó el 1-0 para la visita, en lo que además significó su primer gol con la camiseta azul y oro.

¡HAY GOL DE BOCA EN EL MORUMBÍ!



Enorme patriada de LOZANO para poner el 2-0 del Xeneize en la serie contra São Paulo.



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Sin embargo, para Lozano el partido tenía un significado que iba mucho más allá de lo futbolístico. El Morumbí fue el escenario, dos años atrás, del episodio que terminó con la vida de Juan Izquierdo, quien había sido su compañero en Nacional. Por eso, una vez finalizado el encuentro, el defensor tuvo presente a la familia del futbolista uruguayo.

«Dejame mandarle un saludo a toda la familia de Juan Izquierdo. Fue un partido especial hoy para mí acá. Hace dos años perdí un compañero acá, en esta misma cancha. Esta victoria es para toda la familia de Juan», señaló Lozano en diálogo con DSports.

"HACE DOS AÑOS PERDÍ UN COMPAÑERO EN ESTA CANCHA"



Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo, jugador de Nacional que falleció luego de un partido ante São Paulo en el Morumbí.#SudamericanaEnDSPORTS@m_benedetto #Sudamericana pic.twitter.com/NZVwsUMQUp — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 16, 2026

El 22 de agosto de 2024, durante el partido entre Nacional y San Pablo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca y se desplomó en el campo de juego del Morumbí. Fue trasladado al Hospital Israelita Albert Einstein, donde permaneció internado hasta que falleció cinco días después, el 27 de agosto, a los 27 años.

Dos años después de aquella noche, Lozano volvió a pisar el mismo estadio y terminó siendo protagonista de otra historia. Su gol ayudó a que Boca avanzara a las semifinales de la Sudamericana, pero, después de la clasificación, el triunfo tuvo para él un recuerdo especial: el de un compañero al que quiso tener presente en una cancha que inevitablemente quedó ligada a su memoria.