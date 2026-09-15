Boca visita a San Pablo por los cuartos de final de la Sudamericana: formaciones y dónde verlo

Boca visitará a San Pablo este martes desde las 21:30 por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de la victoria por 1-0 del Xeneize en la Bombonera. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera y la transmisión televisiva estará a cargo de DSports.

Para este encuentro, Rodolfo Arruabarrena recuperó a algunos jugadores. Entre ellos, Álvaro Montero, quien regresó de Colombia y será titular esta noche.

Por otro lado, en la defensa estarán los mismos cuatro que jugaron en el partido de ida: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. El Vasco ratifica su confianza en «Jagger», a pesar de que Marco Pellegrino ya está recuperado de su desgarro. Blanco, además, es el único titular que jugó ante Central Córdoba el viernes y repetirá esta noche.

En el mediocampo habrá otro regreso importante: Milton Delgado. El joven de 21 años sufrió un desgarro durante un entrenamiento a fines de agosto, se perdió cuatro partidos y logró recuperarse a tiempo para volver al equipo titular. Acompañará al capitán Leandro Paredes y a Santiago Ascacíbar en la mitad de la cancha.

Por último, en la delantera también estarán los mismos que en el primer duelo: Alan Velasco y Leonel Flores por los costados, y Miguel Merentiel como único centrodelantero.

Formaciones y dónde verlo

San Pablo: Rafael: Domingos Duarte, Robert Arboleda, José Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antonio, Iago; Artur, Gustavo Santana, Luciano. DT: Dorival Junior.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

TV: DSports (canal 109 de Flow)