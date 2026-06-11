En fotos, lo mejor de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México

México tuvo su ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. (Foto: AP)

Casi una hora y media antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el Estadio Azteca fue la sede de la primera de las tres ceremonias de apertura que tendrá el Mundial 2026.

El show comenzó comenzó pasadas las 14:40 (hora argentina) y duró unos 15 minutos. El evento contó con una fuerte impronta de ritmos latinos e internacionales a través de varios artistas y mucho colorido representativo del país organizador.

Los artistas que se presentaron fueron Shakira, con la canción oficial del Mundial Dai Dai, Belinda, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y la participación internacional de Tyla y Burna Boy.

1/ 10 México tuvo su ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. (Foto: AP) 2/ 10 (Foto: AP) 3/ 10 (Foto: AP) 4/ 10 5/ 10 6/ 10 (Foto: AP) 7/ 10 8/ 10 (Foto: AP) 9/ 10 (Foto: AP) 10/ 10 México es sede de la ceremonia inaugural del Mundial 2026. (Foto: AP)

¡Oficialmente arrancó el Mundial 2026! 🌎 Así es la inauguración en México 🏆🇲🇽



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Shakira deslumbra en la ceremonia de la inauguración del Mundial 🪩



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El megaevento continuará el viernes 12 de junio con otras dos fiestas previas a los debuts de los restantes anfitriones. A las 14:30, Canadá tendrá su propia apertura en Toronto con Alanis Morissette, Bryan Adams y Michael Bublé antes de enfrentar a Bosnia desde las 16.

Más tarde, a las 20:30, Estados Unidos cerrará el despliegue en Los Ángeles con un show tecnológico liderado por Katy Perry, Anitta, Future y LISA. Luego, la selección local recibirá a Paraguay a partir de las 22.