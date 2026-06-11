En fotos, lo mejor de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México
La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se vivió en el Estadio Azteca de México en la previa del partido entre la selección local y Sudáfrica.
Casi una hora y media antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el Estadio Azteca fue la sede de la primera de las tres ceremonias de apertura que tendrá el Mundial 2026.
El show comenzó comenzó pasadas las 14:40 (hora argentina) y duró unos 15 minutos. El evento contó con una fuerte impronta de ritmos latinos e internacionales a través de varios artistas y mucho colorido representativo del país organizador.
Los artistas que se presentaron fueron Shakira, con la canción oficial del Mundial Dai Dai, Belinda, J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Lila Downs y la participación internacional de Tyla y Burna Boy.
¡Oficialmente arrancó el Mundial 2026! 🌎 Así es la inauguración en México 🏆🇲🇽— telefe (@telefe) June 11, 2026
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Shakira deslumbra en la ceremonia de la inauguración del Mundial 🪩— telefe (@telefe) June 11, 2026
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El megaevento continuará el viernes 12 de junio con otras dos fiestas previas a los debuts de los restantes anfitriones. A las 14:30, Canadá tendrá su propia apertura en Toronto con Alanis Morissette, Bryan Adams y Michael Bublé antes de enfrentar a Bosnia desde las 16.
Más tarde, a las 20:30, Estados Unidos cerrará el despliegue en Los Ángeles con un show tecnológico liderado por Katy Perry, Anitta, Future y LISA. Luego, la selección local recibirá a Paraguay a partir de las 22.
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