Cinco ofertas para la repavimentación de «la ruta al aeropuerto» de Viedma

El acto de apertura consistió en los sobres de antecedentes de las empresas y, próximamente, se conocerán las ofertas económicas. Foto Gentileza.

Cinco empresas se presentaron para la repavimentación de cinco kilómetros en Viedma, incluyendo la ruta al aeropuerto Gobernador Castello.

El monto original de la obra llega a los 5.414 millones, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El proyecto incluye la repavimentación de 500 metros de la ruta Nº 1 y los restantes 4,5 kilómetros de la ruta 51. Además, el tramo inicial contempla una rotonda de acceso a la Universidad de Río Negro y la vinculación de ambas arterias provinciales.

Este lunes concluyó el plazo de presentación de ofertas y cinco empresas ofertaron en la licitación. En la nómina figuran Hidraco SA, UTE Ingenieria y Arquitectura/Oriente Construcciones; Cecosa SA; Rimsol SA y Ribeiro.

El gobernador Weretilneck encabezó el acto de apertura de ofertas para la repavimentación de las rutas N° 1 y N° 51. Foto: Marcelo Ochoa.

La inicial evaluación estará en las condiciones y antecedentes de las empresas para después pasar a las ofertas económicas. El inicio de ejecución se prevé para octubre o noviembre, con un plazo original de 12 meses.

Presupuesto oficial $ 5.414 Millones es el monto original del proyecto para la repavimentación de los cinco kilómetros.

La obra se denomina «la ruta al aeropuerto» capitalino, aunque el intendente Marco Castro entendió que “es mucho más que eso. Es la ruta del crecimiento y, además, es una artería que nos conecta con distintas instituciones fundamentales». Remarcó que el proyecto pone «en valor el desarrollo que está atravesando» a Viedma.

La construcción también contempla vincular al Tren Patagónico, la Escuela de Cadetes, la Unidad Penal N°1 y el autódromo local.

En el acto, el gobernador Alberto Weretilneck consideró que la “obra es estratégica para Viedma porque mejora uno de los principales accesos de la ciudad y acompaña el crecimiento. Se está invirtiendo en infraestructura pensando en las necesidades actuales”.

La explicación técnica recayó en el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, que se explayó en el diseño de la repavimentación de ambas rutas.