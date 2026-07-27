La confianza en el Gobierno tocó su promedio más bajo en la era Milei: fuerte desplome entre los jóvenes

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora mensualmente la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), registró en julio de 2026 una disminución del 6,5% respecto al mes anterior, ubicándose en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5. Con este resultado, el indicador retomó la tendencia descendente que caracterizó a casi todo el año, siendo junio la única excepción. En términos interanuales, la caída representa un 21%, mientras que la contracción acumulada en el año alcanza el 21,5%.

Con la nueva baja, el promedio del ICG durante toda la gestión de Javier Milei descendió a 2,37 puntos, marcando el registro más bajo desde el inicio de su mandato.

Confianza en la gestión de Javier Milei: los jóvenes y el GBA, en baja

El análisis demográfico elaborado por Poliarquía Consultores —basado en 1.000 casos a nivel nacional— detalla que el desplome más fuerte se dio entre los más jóvenes.

En materia de edad, la mayor sangría ocurrió en la franja de 18 a 29 años, donde el índice se precipitó un 23% hasta los 1,68 puntos. El segmento de 30 a 49 años se mantuvo estable en 1,75 puntos (-0,7%), mientras que los mayores de 50 años siguen siendo quienes más confían (2,07 puntos), a pesar de registrar una caída del 7,1% en el último mes.

Desde el punto de vista geográfico, el Gran Buenos Aires (GBA) registró la contracción más fuerte del mes con una baja del 10,9% para ubicarse en 1,63 puntos. Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires bajaron un 5,6% (1,92 puntos) y el interior del país retrocedió un 4,7% (2,09 puntos), conservando de todas formas el nivel más alto de apoyo a la gestión.

En cuanto al nivel educativo, quienes poseen instrucción primaria protagonizaron un descenso abrupto del 24,7% hasta llegar a 1,29 puntos. Por su parte, el mayor nivel de confianza sigue estando en el segmento con estudios terciarios o universitarios completos, con 2,03 puntos (-7,5%).

Finalmente, la brecha de género se acortó a 0,36 puntos. Esto se debió a una fuerte caída del 11,3% entre los hombres (2,10 puntos), contrastando con el segmento de las mujeres, donde el indicador subió levemente un 2,8% (1,74 puntos).

Cuál fue el atributo más castigado en la encuesta

La medición de la UTDT se construye a partir de la evaluación de cinco componentes de la gestión gubernamental, de los cuales cuatro sufrieron retrocesos durante julio. El área de mayor deterioro fue la «Eficiencia», con un fuerte descenso del 15,4% que la dejó en 1,79 puntos. Le siguió la «Capacidad», que bajó un 7,3%, ubicándose en 2,28 puntos.

A su vez, la «Preocupación por el interés general» cayó un 6,9% y alcanzó los 1,51 puntos, mientras que la «Evaluación general del gobierno» retrocedió un 2,5%, registrando 1,64 puntos. La «Honestidad» fue la única variable que se mantuvo prácticamente inalterada, con 2,45 puntos y una mínima variación del -0,4% respecto al mes previo.

Inseguridad, economía y perspectiva histórica

El informe de la Di Tella también cruzó los datos con variables sociales como la seguridad y las expectativas económicas. La confianza gubernamental se resintió fuertemente entre quienes afirman haber sido víctimas de un delito (o sus familiares) en los últimos 12 meses. Este grupo específico presentó la mayor caída del mes con un 25,9%, ubicándose en 1,56 puntos. Entre quienes no sufrieron episodios delictivos, la baja fue de apenas un 1% (2,05 puntos).

Respecto al plano económico, la correlación fue directa: el nivel de confianza llegó a los 4,15 puntos (+1,8%) entre los encuestados que creen que la situación mejorará dentro de un año. Por el contrario, marcó 2,46 puntos (+0,1%) entre quienes esperan que se mantenga igual, y se derrumbó a apenas 0,33 puntos (-11,1%) en el grupo que anticipa un deterioro.

Por último, en la comparación histórica específica del mes 31 de cada presidencia, el 1,94 obtenido por la actual gestión en julio de 2026 queda por debajo del valor que registraba Mauricio Macri en ese mismo momento (2,01) y del obtenido por Néstor Kirchner (2,26).

No obstante, se posiciona por encima de los niveles que marcaban las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (1,87), en el primero (1,69) y el de Alberto Fernández (1,12) en la misma instancia.