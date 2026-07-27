Un adolescente de Roca sufrió graves quemaduras tras el incendio de una casa en barrio San Martín
El joven fue trasladado de urgencia en un patrullero al Hospital López Lima con quemaduras en gran parte del cuerpo. La vivienda está ubicada en la calle Estados Unidos al 1800, barrio San Martín.
Noticia en desarrollo.
Un adolescente sufrió quemaduras de extrema gravedad con un gran porcentaje de su cuerpo afectado tras un incendio desatado este lunes 27 al mediodía en una vivienda de calle Estados Unidos al 1800, en el barrio San Martín de Roca. El origen del fuego todavía es motivo de investigación.
Según confirmaron fuentes de la Policía en diálogo con este medio, ante la urgencia de la situación, el joven fue trasladado en un patrullero policial hacia el Hospital Francisco López Lima, donde ingresó para recibir atención médica de alta complejidad. Se encuentra internado en terapia intensiva.
En el lugar también recibió atención médica personal de la Policía que sufrió cortes por los trabajos que realizaron en la vivienda afectada.
Trabajaron personal de Bomberos Voluntarios, de la Policía de Río Negro, personal del Siarme y cuadrillas técnicas que interrumpieron el suministro eléctrico.
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