Un adolescente de Roca sufrió graves quemaduras tras el incendio de una casa en barrio San Martín

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, de la Policía y del Siarme. (Foto: Juan Thomes)

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Un adolescente sufrió quemaduras de extrema gravedad con un gran porcentaje de su cuerpo afectado tras un incendio desatado este lunes 27 al mediodía en una vivienda de calle Estados Unidos al 1800, en el barrio San Martín de Roca. El origen del fuego todavía es motivo de investigación.

Según confirmaron fuentes de la Policía en diálogo con este medio, ante la urgencia de la situación, el joven fue trasladado en un patrullero policial hacia el Hospital Francisco López Lima, donde ingresó para recibir atención médica de alta complejidad. Se encuentra internado en terapia intensiva.

Foto: Juan Thomes.

En el lugar también recibió atención médica personal de la Policía que sufrió cortes por los trabajos que realizaron en la vivienda afectada.

Trabajaron personal de Bomberos Voluntarios, de la Policía de Río Negro, personal del Siarme y cuadrillas técnicas que interrumpieron el suministro eléctrico.