Certificados falsos: reabrieron la causa por un fraude millonario a la ART de Petroleros en Neuquén

La causa por la supuesta comisión de un fraude contra la mutual y la ART del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa quedó oficialmente reabierta luego de una audiencia judicial realizada este lunes.

La investigación tiene como principales involucrados a un médico laboralista y tres abogados, señalados por presuntamente promover expedientes judiciales contra la entidad utilizando certificados y pericias falsas.

Según consta en la denuncia que se presentó ante la fiscalía de Chos Malal, el profesional de la salud era citado como perito en causas iniciadas por dolencias descartadas por la ART y emitía documentación apócrifa para inducir el error del juez civil de la localidad.

Fraude a la ART: los siete expedientes que despertaron sospechas

En este caso las sospechas se centraron sobre los expedientes de siete trabajadores de una misma compañía petrolera, cuya redacción recordó a la operatoria que se realizó en otros dos procesos judiciales, que también terminaron con fallos en contra de la Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados (Meopp ART mutual).

Los denunciantes aseguraron que el desfalco se detectó cuando corroboraron que los operarios nunca habían sido entrevistados por el médico nombrado, ya que en las fechas mencionadas se encontraban en un área petrolera, cerca de la localidad de Buta Ranquil.

Para corroborar estas irregularidades se consulto al área de Recursos Humanos de la empresa, que descartó las patologías señaladas y dijo que de haberlas padecido ni siquiera se hubieran podido presentar a trabajar.

El sindicato, representado por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, dijo que los hechos eran compatibles con la constitución de una asociación ilícita con el propósito de generar una estafa procesal «mediante el uso de informes periciales/certificados médicos apócrifos para inducir a engaño al magistrado civil de Chos Malal y obtener pronunciamientos condenatorios».

La causa, luego de ser archivada, no tuvo nuevos movimientos hasta junio pasado, cuando la querella, conformada por la propia ART, solicitó la reapertura de la investigación, pedido que el fiscal del caso Víctor Salgado acompañó.

Fraude a la ART: las medidas solicitadas por la fiscalía y la querella

Este lunes se realizó una audiencia a pedido de la defensa en contra de esa resolución. Allí la jueza Leticia Lorenzo avaló la decisión del Ministerio Público y ratificó las medidas de prueba solicitadas contra el profesional médico involucrado.

Con este pronunciamiento el teléfono celular del hombre así como también un CPU de su propiedad continuarán secuestrados y serán sometidos a las pericias correspondientes. El objetivo es determinar la eventual existencia de comunicaciones con los siete accionantes, que frente a un escribano descartaron haber tenido contacto con el médico señalado.

También se analizarán la geolocalización de los dispositivos en las fechas consignadas en cada uno de los informes en los que presuntamente se habría dejado constancia de las revisaciones médicas.

La magistrada, no obstante, desestimó el resto de las medidas solicitadas por la querella, como el secuestro de los teléfonos pertenecientes a los siete trabajadores y los tres letrados que intervinieron en las presentaciones contra la mutual.

De acuerdo a la denuncia de la organización, los reclamos bajo la lupa superan el millón y medio de dólares, monto que de ser avalado por la Justicia civil, podría significar un duro golpe para la ART.

Esta no es la primera presentación de este tipo que realiza el gremio que tiene como secretario general a Marcelo Rucci, ya que en agosto del año pasado denunció una estafa por el cobro de intervenciones quirúrgicas que no se realizaron.

El médico sindicado en la denuncia fue un traumatólogo infantil, quien en todas las intervenciones sospechadas estuvo acompañado por el mismo anestesista.