En Neuquén piden que la fiscalía federal investigue cuatro hechos vandálicos en el asentamiento central de la UNCO

Las máximas autoridades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) le pidieron a la fiscalía federal que investigue cuatro hechos de vandalismo político en la sede central y facultad de Humanidades durante el receso invernal.

El escrito lo entregó el rector de la UNCo, Christian Lopes, acompañado por la vicerrectora Lorena Higuera, la secretaria general, Micaela Gomiz, la vicedecana de Humanidades Katia Obrist y la secretaria académica Noelia Soriano Burgués.

Hubo daños en murales, placas conmemorativas, espacios de Memoria y expresiones artísticas en edificios de la sede central. En el escrito solicitaron que la fiscalía federal defina medidas cautelares para proteger el patrimonio artístico público dentro del recinto nacional universitario. También una restricción de ingreso contra un hombre que fue identificado en los primeros tres ataques.



Con el pedido, ofrecieron fotos y filmaciones de los cuatro hechos denunciados. El vandalismo político fue en la sede de Humanidades entre el 26 de junio y 24 de julio. En los tres primeros, los denunciantes identificaron a un hombre que el 26 de junio agredió verbalmente a una funcionaria de la casa de altos estudios y luego arrancó una bandera del gremio no docente.

Luego el 7 de julio destrozó un mural del Ernesto Che Guevara y un tercer hecho fue en redes contra una trabajadora docente por su intento de frenar el acto de vandalismo del mural. El cuarto episodio ocurrió esta semana cuando dos encapuchados cubrieron con pintura los homenajes a cinco estudiantes desaparecidas y también a la doctora honoris causa de la UNCo, Noemí Labrune.

“Estos hechos evidencian una modalidad de actuación que busca sustituir el diálogo y la convivencia democrática por la violencia, la intimidación y la destrucción de bienes públicos”, se expresó en el pedido de investigación.

Se argumentó que el accionar vandálico dañó el patrimonio institucional y afectó bienes culturales y simbólicos “que representan la historia, la identidad y los valores compartidos por la comunidad universitaria”.

En edificios de la UNCo dejaron inscripciones tales como «Maldonado puto»; «Zurdos de mierda»; «Palestinos de mierda» y «Viva Milei».