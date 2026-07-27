Nicolás Jara Lozano vuelve a competir en un UTR Pro Tennis Tour en Córdoba

Nicolás Jara Lozano iniciará este martes 28 de julio una nueva participación en el UTR Pro Tennis Tour que se desarrolla en Córdoba. El certamen se extenderá hasta el 2 de agosto y reúne a 20 tenistas, distribuidos en cuatro zonas de cinco jugadores.

Luego de quedar libre en la primera jornada, el neuquino de 39 años debutará alrededor de las 14:30 ante Andrés Medus, tenista bahiense de 21 años. Su rival llega tras caer en su estreno por 6-4 y 6-1 frente al boliviano Santiago Lora, de 18 años, y actualmente representa a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, Estados Unidos.

El calendario será exigente para el «Colo», ya que tras su debut continuará su participación sin jornadas de descanso. En la fase de grupos también enfrentará al propio Lora, al tandilense Santiago Franchini (25 años) y al cordobés Juan Ignacio Gallego (19 años), oriundo de Río Segundo.

Jara Lozano intentará repetir la buena actuación que consiguió en abril, cuando también compitió en un UTR en Córdoba y alcanzó las semifinales, midiéndose con rivales de nivel ATP. Ahora buscará volver a meterse entre los cuatro mejores y seguir sumando rodaje en el circuito.

Toda la competencia podrá seguirse a través de la plataforma oficial de UTR Pro Tennis Tour. En tanto, el partido entre Jara Lozano y Medus será transmitido en vivo desde este enlace: https://www.utrprotennis.tv/en-int/player/medus-andres-vs-jara-lozano-nicolas/2204198.