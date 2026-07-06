En una ráfaga, Bélgica pasó a ganarlo por 2 a 1 ante Estados Unidos al término del primer tiempo

(AP) De Ketelaere abrió rápidamente el marcador y le da la victoria parcial a los belgas.

En una ráfaga de goles, el seleccionado de Bélgica le gana a Estados Unidos por 2 a 1 al término del primer tiempo en Seattle, por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundial 2026.

A los 9′ de comenzado el cotejo, tras un intento frustrado de rechazo de los locales en su propia área, Raskin capturó el balón, envió el centro y De Ketelaere, solo y enfrente del arco defendido por Freese, marcó el 1-0 parcial.

El tanto de los belgas era cosa juzgada. El conjunto europeo sometió de entrada a los norteamericanos y presionó en tres cuartos de campo rival. Del otro lado, los dirigidos por el argentino Pochettino entraron dormidos y sin respuestas.

¡GOL DE BÉLGICA!



Charles De Ketelaere anotó el 1-0 ante Estados Unidos. pic.twitter.com/ceR5Cft7hz — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Prácticamente no había generado jugadas de ataque, pero el combinado local, a los 31′, tuvo un tiro libre (infracción dudosa) cerca del área, que Tillman, en complicidad con la cabeza del recién ingresado Vanaken, transformó en gol y en el empate parcial.

Menos de un minuto después, y prácticamente sacando desde el medio, Bélgica respondió. Brillante jugada de los Diablos Rojos, con Trossard encarando por izquierda, sacándose de encima la marca y tirando el centro llovido para, otra vez, la aparición goleadora de De Ketelaere, que no falló.

¡OTRA VEZ BÉLGICA EN VENTAJA!



Luego del empate de Estados Unidos, Charles De Ketelaere anotó el 2-1 para los Diablos Rojos. pic.twitter.com/6cFIu9eKop — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

¡GOL DE ESTADOS UNIDOS!



Malik Tillman, nuevamente de tiro libre, puso el 1-1 ante Bélgica. pic.twitter.com/jxaOp8npVd — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Los belgas pudieron ampliar ventajas a los 45′, pero Lukebakio se erró un gol increíble tras cabecear solo tras un peligroso tiro libre de Tielemans.

Dos minutos después, una clara para USA. Freeman bajó con la cabeza un peligroso centro de lateral y sacó un fuerte remate en el área chica, pero su tiro se fue por arriba del travesaño.

La previa del partido

El encuentro se desarrolla en medio de un clima tenso y polémico, tras el controversial caso del delantero estadounidense Folaris Balogun.

El delantero había visto la tarjeta roja directa en el partido previo ante Bosnia, lo que reglamentariamente debió dejarlo fuera de este encuentro. Sin embargo, un giro de último momento de la FIFA le quitó la penalidad y le permitió hoy estar en campo.

Los norteamericanos llegan al cruce luego de haber eliminado a Bosnia por 2 a 0. Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino quieren mejorar lo hecho en Japón y Corea 2002 y avanzar más allá de los cuartos de final.

Los belgas, por su parte, de agónica victoria en los 16avos de final ante Senegal por 3 a 2, alcanzaron su punto alto mundialista en 2018, cuando llegaron a semifinales y alcanzaron el tercer puesto. Si bien no disponen de un plantel tan competitivo como el de entonces, los europeos no pierden la ilusión.

El ganador de este cruce se medirá ante España, que hoy temprano eliminó a Portugal por 1 a 0, en lo que fue la despedida de Cristiano Ronaldo.

Formaciones

Estados Unidos: (24) Matthew Freese; (16) Alexander Freeman; (3) Chris Richards; (13) Tim Ream; (5) Antonee Robinson; (8) Weston McKennie; (4) Tyler Adams; (17) Malik Tillman; (2) Sergiño Dest; (20) Folarin Balogun y (10) Christian Pulisic.

Bélgica: (1) Thibaut Courtois; (21) Timothy Castagne; (4) Brandon Mechele; (25) Nathan Ngoy; (5) Maxim De Cuyper; (23) Nicolas Raskin; (24) Amadou Onana; (14) Dodi Lukebakio; (8) Youri Tielemans; (10) Leandro Trossard y (17) Charles De Ketelaere.