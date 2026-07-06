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Sociedad

Fuerte accidente en Allen: un hombre pasó de largo, cayó con su auto al canal y fue hospitalizado

Las autoridades investigan las circunstancias en las que el conductor, quien debió ser rescatado por bomberos, terminó con su vehículo dado vuelta dentro del desagüe este lunes 6 de julio.

Redacción

Por Redacción

Un fuerte incidente vial se registró en Allen este lunes 6 de julio. Un hombre pasó de largo con su auto y terminó dentro del canal de riego. El conductor debió ser rescatado y hospitalizado.

Según informó el comisario José González a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió en horas de la tarde entre las calles Bilo y Avenida Roca.

Allí, por circunstancias que se encuentran bajo investigación, un joven de 27 años a bordo de un Renault Clío perdió el control y terminó dentro del canal de riego con el vehículo apoyado sobre su techo.

Producto del impacto, el conductor no pudo salir por sus propios medios y debieron intervenir bomberos voluntarios para rescatarlo de los fierros del rodado, estabilizarlo y retirarlo del desagüe.

Luego del incidente, el hombre fue trasladado al hospital local para su atención médica y recibió el alta en horas de la noche.

Detuvieron a un hombre tras un choque fatal en Guerrico: investigan picadas ilegales

Un choque fatal ocurrió este domingo 5 de julio en Guerrico. El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle Namuncurá y la Ruta 22.

Allí, por motivos que aún son materia de investigación, una moto colisionó contra un auto y el joven conductor murió producto de las múltiples heridas que sufrió tras el impacto.

En el lugar se montó un amplio operativo que incluyó personal policial, equipos de emergencias médicas y peritos de criminalística. Los especialistas trabajaron para recabar evidencia, determinar la mecánica exacta del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a este medio, la víctima fatal fue identificada como   Jairo Agustín Lavacara de 19 años.

 Una de las hipotesis del hecho que indicó la Policía a Diario RÍO NEGRO apunta a «picadas ilegales». El conductor del otro vehículo que protagonizó el siniestro quedó detenido mientras avanza la investigación.


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Un fuerte incidente vial se registró en Allen este lunes 6 de julio. Un hombre pasó de largo con su auto y terminó dentro del canal de riego. El conductor debió ser rescatado y hospitalizado.

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