Llega un «río atmosférico» a la Patagonia: cómo afecta a las alertas en Neuquén y Río Negro para este martes 7

Un drástico cambio en las condiciones del tiempo comenzará a sentirse en el inicio de esta semana en la región patagónica. De acuerdo con un informe meteorológico elaborado por el portal especializado Meteored, un fenómeno conocido como «río atmosférico» avanzará desde el océano Pacífico hacia el sur de Chile y la cordillera argentina, desatando un prolongado episodio de precipitaciones que podría extenderse por casi dos días. Cómo siguen las alertas por lluvia, nieve y viento que emitió el Servicio Meteorológico Nacional en Neuquén y Río Negro para este martes 7 de julio.

Los ríos atmosféricos son «estrechas franjas de la atmósfera capaces de transportar enormes cantidades de vapor de agua desde las regiones tropicales y subtropicales hacia latitudes medias». Cuando ese denso flujo de humedad choca contra la barrera natural de la cordillera de los Andes, el aire se ve forzado a ascender, se enfría y favorece la caída de precipitaciones persistentes durante varias jornadas.

Un factor fundamental que agravará el riesgo de inundaciones durante este episodio es la temperatura. Aunque en las cotas más altas de la cordillera se registrarán nevadas, el informe señaló que la isoterma de 0 °C ascenderá por encima de los 2.500 metros de altura durante buena parte del temporal. Esto significa que en las localidades y sectores más bajos, la totalidad de las precipitaciones caerá en forma de lluvia, acelerando el escurrimiento del agua.

El inicio de la semana se presentó engañoso. Durante el lunes, una amplia dorsal de alta presión mantuvo el tiempo estable sobre gran parte de la Patagonia, generando fuertes heladas matinales y escasa nubosidad en la zona de la estepa, con algunas excepciones de chaparrones en Tierra del Fuego.

Sin embargo, el escenario comenzará a deteriorarse hacia la noche de esta misma jornada, cuando las primeras precipitaciones empiecen a castigar a la cordillera de Chubut. A partir del martes, el frente frío y el intenso transporte de humedad del río atmosférico avanzarán de lleno sobre la cordillera del centro y norte de Chubut, Río Negro y el sur neuquino, donde se instalará el núcleo de las tormentas.

El corredor de humedad subtropical impactará con mayor fuerza entre este martes y el miércoles. Según detallaron este lunes, las lluvias persistentes se concentrarán desde la localidad chubutense de Esquel hasta el sur de la provincia de Neuquén.

Asimismo, las áreas con mayor probabilidad de registrar temporales continuos serán San Martín de los Andes, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche y El Bolsón. Específicamente, en la zona del lago Nahuel Huapi, las estimaciones indican que los acumulados podrían superar los 120 milímetros de agua.

Ante este panorama de precipitaciones extremas, los especialistas advirtieron que no se descarta la crecida súbita de arroyos y un alto riesgo de anegamientos puntuales en los cascos urbanos.

Alertas por lluvia, nieve y viento en Neuquén y Río Negro este martes 7

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas en Neuquén y Río Negro para este martes 7 de julio.

Con respecto a la alerta amarilla por lluvia, avisaron que las zonas abarcadas experimentarán «lluvias persistentes», con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros. «No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», indicaron.

Asimismo, la alerta naranja por lluvia implica precipitaciones «fuertes y persistentes» con valores de acumulación entre 30 y 60 milímetros, aproximadamente. «Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada», precisaron.

Por otra parte, la alerta amarilla por nieve significa posibles «nevadas de variada intensidad», con valores de acumulación estimados entre 10 y 20 centímetros. «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación», aclararon

Por último, emitieron alerta amarilla por viento que provendrá desde el sector oeste, «con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».

Mapa de alertas del SMN para este martes 7 de julio.

Del lado rionegrino, las zonas bajo alerta son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Según el SMN, la alerta por nieve rige únicamente durante la madrugada de este martes. En horas de la mañana, se activará la alerta amarilla por lluvia: después, en lo que resta de la jornada, esta misma se elevará a naranja.

Del lado neuquino, la única zona bajo alerta por nieve es Los Lagos, solamente durante la madrugada de este 7 de julio.

Sobre la alerta naranja por lluvias, las zonas abarcadas estarán afectadas desde la tarde hasta que termine la jornada, luego de haber estado en la mañana bajo alerta amarilla. Estas mismas son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por otra parte, estarán bajo alerta amarilla por lluvia desde que comience la tarde hasta que culmine la noche:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Después, estarán bajo alerta amarilla por lluvia sólo durante la noche de este martes:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Con respecto al viento, las zonas bajo alerta amarilla durante horas de la tarde de este martes son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas .

. Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Por último, estarán bajo alerta por viento tanto durante la tarde como por la noche: