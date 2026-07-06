Fondos bajo sospecha: investigan a Francisco Adorni y a Luis Petri por un préstamo a las Fuerzas Armadas

Lo que comenzó como dos investigaciones paralelas en los pasillos de Comodoro Py, finalmente se tramitará como un único expediente que pone bajo la lupa los fondos militares. La Justicia ordenó unificar las denuncias que complican a Francisco Adorni y al exministro Luis Petri por el salvataje financiero de la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Ahora, será el juez Sebastián Ramos quien lidere la investigación sobre una presunta malversación y la entrega bajo sospecha de un crédito de $40.000 millones.

La denuncia original que salpica al legislador fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien apuntó contra Adorni por su desempeño como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo dependiente del Ministerio de Defensa.

En su presentación, la legisladora lo responsabilizó por el seguimiento, control y posible renegociación del millonario crédito otorgado a la obra social militar, entidad que atravesaba una severa crisis financiera que culminó en su posterior disolución.

Según informó Infobae, la acusación judicial también alcanza al exministro de Defensa, Luis Petri.

Cómo avanza la investigación por anomalías en el IOSFA

El avance del expediente generó un contrapunto de competencias. Originalmente, la causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano. Fue ella quien advirtió la existencia de un expediente previo radicado en el Juzgado Federal N° 9 —subrogado por Ramos— donde ya se investigaban otras anomalías en el IOSFA.

Entre ellas, figuraban compras directas de armamento y medicamentos por $25.000 millones cada una, un polémico convenio para retener el 2% de los salarios militares y la propia solicitud del préstamo al IAF.

Frente a este escenario, Rafecas solicitó que Ramos acumulara ambas investigaciones. Sin embargo, el titular del Juzgado N° 9 rechazó la competencia con el aval del fiscal González, argumentando una inconsistencia temporal: el crédito original se tramitó en enero de 2025, mientras que Francisco Adorni asumió su cargo en el IAF recién en junio de ese año.

Al considerar prematura la unión sin medidas de prueba previas, Rafecas debió trabar una contienda de competencia que escaló a instancias superiores.

La resolución del conflicto llegó a través de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones. Según el fallo citado por Infobae, el juez Leopoldo Bruglia determinó de forma unipersonal que los expedientes deben acumularse por compartir un mismo contexto fáctico e institucional. El magistrado estableció que Ramos debe conducir una única investigación “por razones de economía procesal, de mejor administración de justicia y de prevención de decisiones eventualmente contradictorias”, dejando la puerta abierta a un replanteo futuro si surgieran pruebas que ameriten separar los casos.

Además de su paso por las Fuerzas Armadas: investigan al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

El panorama en Comodoro Py asoma complejo para el hermano del exfuncionario nacional. Además de la causa por IOSFA, el juez Daniel Rafecas mantiene en su despacho otro expediente de suma gravedad institucional: una causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas.

Esta segunda investigación tramita en el Juzgado Federal N° 6, el cual Rafecas subrogará hasta octubre de este año, y avanza en paralelo a la pesquisa sobre el patrimonio de su hermano, Manuel Adorni.

Actualmente, el magistrado debe definir si hace lugar al pedido de indagatoria contra el diputado bonaerense, una medida judicial que ya fue formalmente solicitada e impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán.