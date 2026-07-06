Ahora el Gobierno espera sumar hasta US$2.300 millones con las privatizaciones: la lista de activos a vender

Con el objetivo de despejar la incertidumbre sobre el pago de los vencimientos de deuda y exhibir fortaleza financiera de cara al próximo año electoral, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero para el período 2026-2027. Una de las claves de este esquema se apoya en el proceso de privatizaciones, mediante el cual el Gobierno proyecta el ingreso de US$ 2.300 millones, que se divirán en US$ 800 millones que entrarían a la caja del Tesoro este mismo año y los US$ 1.500 millones restantes durante el próximo.

Esta nueva estimación oficial marca una leve recalibración tanto en los tiempos como en los montos esperados. Durante abril pasado, el propio Caputo había anticipado que las concesiones y privatizaciones generarían unos US$ 2.000 millones.

Hasta el momento, y de acuerdo a los datos que recopiló La Nación, el Ejecutivo ya logró recaudar US$ 356 millones por la venta de su participación en la transportista eléctrica Transener y otros US$ 707 millones con la licitación de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

Las privatizaciones que se vienen en el sector energético

El esquema de privatizaciones contempla una serie de activos que se encuentran en distintas etapas de avance. En el ámbito energético, todas las miradas apuntan a la venta de las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín. Ambas están mayoritariamente bajo el control de la estatal Enarsa y, según las tasaciones del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cada una está valuada en unos US$ 400 millones.

Sin embargo, advierten que este proceso enfrenta dos escollos importantes. Por un lado, los socios privados actuales (como Central Puerto, AES y Pampa Energía) tienen derecho de preferencia para igualar cualquier oferta, lo que en la práctica desalienta la llegada de nuevos competidores. Por el otro, existen dificultades para tasar los activos debido a los recientes cambios impulsados por el Gobierno en las reglas de remuneración del mercado eléctrico.

A futuro, Enarsa también planea sumar a la lista de ventas a las centrales Almirante Brown y Vuelta de Obligado, aunque sus fideicomisos recién vencen entre 2027 y 2028.

En paralelo, se prepara una segunda etapa de concesiones hidroeléctricas que abarcará a Los Nihuiles, Diamante y Pichi Picún Leufú en Neuquén, según anticipó el medio ya citado.

Trenes, el mayor interés por AySA y las licitaciones desiertas

Otro de los grandes frentes abiertos es la privatización de Belgrano Cargas, un proceso que viene arrastrando demoras y cuyos pliegos aún no se han oficializado. La licitación se divide en tres partes: la concesión de las vías por 50 años (con interés de grupos mexicanos y locales), la venta del material rodante tasado en unos US$ 500 millones, y el alquiler de los talleres de reparación bajo un formato de leasing.

En contraste con las demoras ferroviarias, el proceso de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) es el que muestra mayor dinamismo y capta el mayor interés del mercado. El objetivo del Gobierno es vender el 90% de las acciones en dos etapas para recaudar unos US$ 500 millones destinados al pago de deuda, dejando el 10% restante en manos de los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada. Según la información difundida, empresas como la brasileña Sabesp y el empresario local José Luis Manzano ya mostraron interés.

La contracara de estos avances fue el caso de Intercargo. Tras dos prórrogas, la licitación para vender el 100% del paquete accionario de la empresa de asistencia en tierra —con un precio base de US$ 45 millones— no recibió ninguna oferta.

Finalmente, el programa de activos a privatizar se completa con la imprenta Casa de Moneda y el astillero Tandanor, aunque todavía no cuentan con un cronograma definido para su venta.