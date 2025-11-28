En medio de la polémica, Estudiantes abre los cuartos de final ante Central Córdoba: formaciones, hora y TV

Este sábado, desde las 21:30, Central Córdoba recibirá a Estudiantes en el Estadio Madre de Ciudades, en el primer cruce de los cuartos de final del Torneo Clausura.

Al igual que en el duelo de octavos disputado en el mismo escenario, habrá presencia de hinchas “neutrales”, por lo que el Pincha no será totalmente visitante.

El equipo dirigido por Omar de Felippe terminó cuarto en la Zona A, por detrás de Boca, Unión y Racing. En octavos eliminó a San Lorenzo por 2-1, con un gol agónico de José Florentín y un arbitraje polémico que favoreció al conjunto santiagueño.

Por su parte, Estudiantes se metió en los playoffs por la ventana, tras finalizar octavo en la misma zona. Llega con el envión de haber dado el golpe en Arroyito ante Rosario Central, imponiéndose 1-0 con un golazo de Edwuin Cetré.

El ganador se enfrentará en semifinales al que avance entre Barracas Central (6°) y Gimnasia (7°), por lo que existe la posibilidad de un clásico platense en la próxima ronda. Central Córdoba (4°) sería local contra ambos equipos y Estudiantes (8°) volvería a jugar como visitante.

La última vez que se enfrentaron fue el 30 de agosto, también en el Estadio Madre de Ciudades, y fue triunfo 2-0 para Central Córdoba, con goles de Matías Perelló y Fernando Muslera en contra.

En el Torneo Apertura, disputado en La Plata, Estudiantes se quedó con un triunfo épico: había comenzado 0-2 abajo, con tantos de Perelló y Leonardo Heredia, pero lo dio vuelta con goles de Luciano Giménez Alanda, Joaquín Tobio Burgos y Santiago Arzamendia.

Formaciones, hora y TV

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar de Felippe.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro Gonzalez Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 21:30

Estadio: Estadio Madre de Ciudades

Árbitro: Yael Falcón Pérez

TV: TNT Sports Premium