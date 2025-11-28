Verón rompió el silencio tras la dura sanción de AFA a Estudiantes: denunció «amenazas de cercanos a Tapia»

Ya pasó una semana de la insólita «coronación» de Rosario Central en las oficinas de AFA en Puerto Madero. El ente regulador del futbol argentino decidió darle un titulo al Canalla, luego de que había terminado el torneo, lo que causó el fastidio del mundo deportivo.

El único club que marcó una postura diferente fue Estudiantes de La Plata. El Pincha cuestionó públicamente esta consagración. Ante esta dura respuesta, la AFA no se quedó atrás y obligó al equipo de Eduardo Domínguez a hacerle el pasillo de campeón, que el domingo se llevó a cabo pero de «espaldas», en modo de protesta.

Los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a los de Rosario Central en el pasillo del campeón.

Este jueves, el Tribunal de Disciplina comunicó las sanciones para el club y los futbolistas que estuvieron involucrados: 6 meses de inactividad en cualquier actividad relacionada al futbol para el presidente Verón, dos fechas de suspensión para los 11 titulares, que se deberá cumplir a principios de 2026, y una multa económica de 120 millones de pesos.

La razón del pasillo de espaldas

Luego de todos estos sucesos, Juan Sebastián Verón rompió el silencio y explicó la razón del pasillo de espaldas: «Hay momentos en los cuales uno se tiene que manifestar y el club lo hizo en una situación anormal. El pasillo nace de un reconocimiento a un campeón, cosa que no pasó acá». Aclaró que él tomó la decisión: «Nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo que no se hizo en otros partidos ni con otros equipos«, dando de ejemplo el «no pasillo» a Independiente Rivadavia, tras la coronación de la Copa Argentina.

El presidente contó el detrás de escena de la tan mencionada reunión de AFA: «Se nos convocó para hablar del nuevo torneo y el reglamento. Todo lo otro vino armado, impuesto. Se terminó otorgando un campeonato sobre algo que se puso en consideración como un reconocimiento«

Verón se explayó sobre la injusticia de esta coronación: «Central es un gran club, pero jugó con la mitad de los equipos del torneo, no jugó contra todos«.

Las amenazas de Toviggino

Más adelante, el mandamás del Pincha explicó porqué mantuvo el silencio ante las amenazas de Pablo Toviggino, tesorero de AFA: «No corresponde que le responda. Si hablamos de una conducción seria, de un campeonato serio y de un país en el que nos jactamos de tener a los mejores futbolistas, no se pueden dar este tipo de chicanas donde se le falta el respeto a una institución».

Pero aclaró que el club estará atento: «Es grave la amenaza a una institución y dirigente. Me pone en alerta porque vamos a tener que estar atentos. No terminan bien estas cosas. Puede terminar con un descenso, malos arbitrajes. Hoy está pasando y estamos acostumbrado».

Para cerrar, enfatizó en que la protesta no es dirigida al club rosarino: «No fue contra Central, podría haber sido con cualquier equipo«. Y reveló «A nosotros nos amenazaron personas cercanas a Tapia. Ya a partir de ahí me puedo esperar cualquier cosa», alertó.