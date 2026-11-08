Enner Valencia, en la historia grande: convirtió el gol más agónico para definir un campeonato

La tensión quedó atrás: Enner Valencia sonríe y se refugia en los abrazos tras darle el título a Boca. (Foto: Fernando de la Orden/Clarín Fotografía)

Enner Valencia no solo se inscribió en las páginas doradas de Boca, sino que también lo hizo en la historia del fútbol mundial.

El centrodelantero le dio la Liga al Xeneize tras convertir un tanto en el quinto minuto adicional frente a Defensa y Justicia y rompió un récord: es el gol más agónico para definir un campeonato de Primera División en la última fecha entre las diez principales ligas del mundo, según informó el periodista Gastón Trucco.

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La conquista de «Superman», como lo apodan en su Ecuador natal, superó al gol de Patrick Andersson, que le dio la Bundesliga al Bayern Múnich en la temporada 2000/2001 a los 94 minutos, y al recordado tanto del Kun Agüero a los 93 minutos y 20 segundos para que Manchester City se consagrara campeón de Inglaterra después de 44 años.

El ecuatoriano ya había sido decisivo para Boca con otra aparición agónica frente a Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Aquella noche, el Xeneize perdía 2-0 cuando el delantero ingresó y cambió la historia: marcó tres goles de cabeza, el último también a los 95 minutos, para darle la clasificación a las semifinales. Ahora volvió a aparecer en el momento justo, aunque esta vez para entregar una estrella.

Con esta consagración, Boca llegó a los 75 títulos oficiales y ahora tendrá poco tiempo para festejar. El plantel retomará los entrenamientos este martes con la mirada puesta en Banfield, al que enfrentará el próximo sábado por las semifinales de la Copa Argentina. Una semana después, el equipo viajará a Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.