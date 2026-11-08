Llegada del papa León XIV a Argentina: quiénes estarán y cómo será la bienvenida en Casa Rosada y en el Palacio Libertad

El papa León XIV iniciará este domingo 8 de noviembre su viaje por Argentina. Visitará el país hasta el miércoles 11 de noviembre. Tendrá un itinerario con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El presidente Javier Milei participará de la recepción, de la misa en el Monumento a los Españoles y de la ceremonia de despedida. En tanto, Karina Milei y Diego Santilli encabezarán las comitivas nacionales en Córdoba y Luján. respectivamente.

La ceremonia en Casa Rosada y en el Palacio Libertad: recibida al papa León XIV

Desde Presidencia comunicaron que el Santo Padre llegará a Aeroparque a las 16:30, donde será recibido por el presidente Javier Milei. A las 16:50 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. A las 17:20 participará de la ceremonia de bienvenida en Casa Rosada, sobre la cual trascendieron escasos detalles. Será escueto el número de participantes. Si se supo que allí tendrá un encuentro en privado con Milei.

Más tarde, a las 18:30 se realizará el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, con la participación del Gabinete nacional., señalaron desde Presidencia. Entre los invitados estará la vicepresidenta Victoria Villarruel. Además los gobernadores.

Una diferencia con lo se vio en Uruguay es que no fueron invitados expresidentes a la agenda de actividades, indicó Infobae. Si se supo que Mauricio Macri participará en la misa del lunes que habrá en el Monumento de los Españoles. Se trata de una excepción y en su caso fue por medio del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

Al finalizar, el presidente Javier Milei y el papa León XIV brindarán unas palabras, que serán transmitidas por cadena nacional desde las 19.

Este domingo, Karina Milei, secretaría General de la Presidencia, compartió unas imágenes que mostraba la preparación en Casa Rosada:

¡Todo listo para recibir al papa León XIV! 🇦🇷🇻🇦 Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico. Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en “Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios”. — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 8, 2026

Desde Casa Rosada dijeron que desde la Dirección General de Ceremonial de la Presidencia de la Nación enviaron invitaciones a los 24 gobernadores, autoridades del Poder Legislativo nacional, diputados y senadores de todas las fuerzas políticas, miembros del Poder Judicial y del cuerpo diplomático.

Cómo es el saludo al papa León XIV según el protocolo

Rodolfo Vera Calderón, periodista y especialista en realeza y protocolo, dijo en diálogo con Radio Mitre que «quien marca el saludo es el papa siempre. Se espera que el papa marque el saludo, normalmente le estrechas la mano”.

“Nada de beso ni nada. Un buen apretón de manos, bajas la cabeza si eres católico. No puedes invadir el espacio físico del Papa”, agregó.