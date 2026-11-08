Tiene ocho años, es de Neuquén y va a recibir al papa en aeroparque: así se prepara Pedro para darle la bienvenida a León XIV

Un contingente de neuquinos serán parte de los que estarán en la recibida al papa León XIV en el aeropuerto Jorge Newbery. Entre ellos Pedro, un niño de ocho años. El líder religioso ya celebró su misa de despedida en Uruguay y partirá rumbo a Argentina.

El Sumo Pontífice tendrá misas en el Monumento a los Españoles en Palermo, en Luján y en Córdoba.

Cinco neuquinos rumbo a recibir al papa León XIV

Pedro Illanes, de Neuquén, fue elegido para estar en el recibimiento que habrá en el aeropuerto de Buenos Aires. Victoria Irilli, su mamá contó que fue una noticia que los llenó de alegría. Desde la Patagonia se llevó cartitas que le enviaron para llevar a ese momento tan especial.

«Tuvo la gracia que vivirá esa situación muy privilegiada. Está muy emocionado. Nosotros, muy felices», contó a Diario RÍO NEGRO antes del inicio del viaje.

Irá junto a Gabriel Pincheira, Sofia Paillalef, Noa Sandoval y Valentina Pino.

Cómo será la previa de los neuquinos antes de recibir al papa León XIV

En diálogo con Río Negro Radio, Gabriel Pincheira, que es integrante del Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana (MJVC) contó que el ser parte de la recibida se trató de «una invitación providencial».

Explicó que se reunirán en una capilla. «Ahí se juntará toda la delegación que recibirá al papa y vamos todos juntos en colectivo con la custodia policial y con las autorizaciones. Hay que pasar varios anillos de seguridad», precisó sobre cómo será toda la previa.

Está previsto que lleguen alrededor de las 14 a Aeroparque. En el recibimiento estarán también el presidente Javier Milei, su Gabinete y autoridades eclesiales.