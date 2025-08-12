Equi Fernández, en la mira de un importante club europeo

Equi Fernández tuvo una buena temporada en Arabia y despertó el interés desde Europa.

Equi Fernández tuvo una primera temporada muy buena en el fútbol de Arabia Saudita con la camiseta de Al Qadsiah, en la cual disputó 37 partidos, marcó un gol y dio cuatro asistencias. Después de despertar el interés de Real Sociedad semanas atrás y pese a que las negociaciones no llegaron a buen puerto, su intención de progresar y dar el salto al fútbol europeo persiste.

En ese sentido, el club que depositó los ojos en el ex Boca en las últimas horas es Bayer Leverkusen, que lo tiene en carpeta y muy bien considerado.

Fernández, que podría compartir la mitad de la cancha con otro argentino como Exequiel Palacios, sería una pieza valiosa por su despliegue, capacidad de recuperación y precisión en la salida. Su perfil encaja con las exigencias del conjunto alemán, que busca mantener un alto nivel de competencia en el plano internacional.

El club alemán podría ofertar en los próximos días mientras rearma su plantel tras las partidas de dos de sus máximas figuras a Liverpool: Jeremie Frimpong y Florian Wirtz.

El elenco árabe lo dejaría partir por una cifra que oscile entre los 20 y 25 millones de euros ya que lo considera una pieza fundamental dentro del equipo.

🚨🔴⚫️ EXCL: Bayer Leverkusen consider move for Al Qadsiah midfielder Equi Fernández.



He’s on the shortlist as option in midfield after Real Sociedad move collapsed with Leverkusen keen on Equi.



No decision made yet on new midfielder but Equi is appreciated. pic.twitter.com/3jwUM9lWKJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025

Por ese valor, Real Sociedad no quiso avanzar en las negociaciones para conseguir al reemplazante de Martín Zubimendi, que pasó a Arsenal de Inglaterra.

Leverkusen, con el neerlandés Erik Ten Hag en el banco de suplentes, tiene a Equi Fernández como un posible reemplazante de Granit Xhaka, que volvió a la Premier League para jugar en Sunderland.