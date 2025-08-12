Boca y la urgencia de ganar en el Torneo Clausura: Miguel Russo prepara varios cambios en el once
El entrenador prepara cambios en todas las líneas para visitar a Independiente Rivadavia de Mendoza en busca de su primer triunfo en el semestre. Los detalles.
Boca mejoró su nivel futbolístico en el clásico ante Racing pero no pudo conseguir el triunfo y estiró su peor racha histórica sin victorias. Luego de la igualdad 1-1 en la Bombonera, Miguel Russo sigue sin estar convencido con el equipo y prepara varios cambios para la próxima fecha del Torneo Clausura.
En la próxima jornada, el Xeneize se medirá ante Independiente Rivadavia en Mendoza y, este miércoles, el DT ya empezó a dar indicios de las variantes que tendrá.
El experimento de Leandro Paredes como único volante de contención no funcionó y ese será el primer ajuste que hará el cuerpo técnico. El campeón del mundo no tuvo socios y este funcionamiento cambiará para el cruce en el Malvinas Argentina. Habrá un volante más a su lado.
En la previa, el acompañante de Paredes sería Milton Delgado, como estaba previsto antes del clásico. Aunque también aparece como alternativa Williams Alarcón. Alguno de los dos ingresará por Malcom Braida o Alan Velasco. De esta manera, Russo pondría un doble cinco y mantendría a los extremos junto al doble 9, conformado por Edinson Cavani y Miguel Merentiel.
Además, podría haber cambios en defensa pero todo depende de cómo respondan Nicolás Figal y Ayrton Costa, quienes ya están a la par del grupo y serán exigidos en los próximos entrenamientos. Sin no llegan a estar en condiciones, se repetiría la dupla de Rodrigo Battaglia y Marco Pellegrino.
Otro que tiene chances de ser titular en la delantera es Exequiel Zeballos. El Chango podría ingresar por Brian Aguirre que no convenció y podría perder el puesto en Boca.
La probable formación de Boca ante Independiente Rivadavia de Mendoza
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia o Nicolás Figal, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre o Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Alan Velasco o Malcom Braida; y Edinson Cavani.
