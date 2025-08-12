Boca y la urgencia de ganar en el Torneo Clausura: Miguel Russo prepara varios cambios en el once

Boca mejoró su nivel futbolístico en el clásico ante Racing pero no pudo conseguir el triunfo y estiró su peor racha histórica sin victorias. Luego de la igualdad 1-1 en la Bombonera, Miguel Russo sigue sin estar convencido con el equipo y prepara varios cambios para la próxima fecha del Torneo Clausura.

En la próxima jornada, el Xeneize se medirá ante Independiente Rivadavia en Mendoza y, este miércoles, el DT ya empezó a dar indicios de las variantes que tendrá.

El experimento de Leandro Paredes como único volante de contención no funcionó y ese será el primer ajuste que hará el cuerpo técnico. El campeón del mundo no tuvo socios y este funcionamiento cambiará para el cruce en el Malvinas Argentina. Habrá un volante más a su lado.

En la previa, el acompañante de Paredes sería Milton Delgado, como estaba previsto antes del clásico. Aunque también aparece como alternativa Williams Alarcón. Alguno de los dos ingresará por Malcom Braida o Alan Velasco. De esta manera, Russo pondría un doble cinco y mantendría a los extremos junto al doble 9, conformado por Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Además, podría haber cambios en defensa pero todo depende de cómo respondan Nicolás Figal y Ayrton Costa, quienes ya están a la par del grupo y serán exigidos en los próximos entrenamientos. Sin no llegan a estar en condiciones, se repetiría la dupla de Rodrigo Battaglia y Marco Pellegrino.

Otro que tiene chances de ser titular en la delantera es Exequiel Zeballos. El Chango podría ingresar por Brian Aguirre que no convenció y podría perder el puesto en Boca.

La probable formación de Boca ante Independiente Rivadavia de Mendoza

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia o Nicolás Figal, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre o Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Alan Velasco o Malcom Braida; y Edinson Cavani.