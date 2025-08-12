Los dos jugadores borrados de River que están cerca de irse al exterior

Cuando River finalizó su participación en el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo decidió apartar del plantel a varios jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta en este semestre.

Algunos ya encontraron club y otros todavía entrenan a contraturno en busca de una salida. En ese grupo se encuentran Santiago Simón y Matías Rojas pero ambos están cerca de irse al exterior.

En el caso de Simón, llegó una oferta del Toluca de México por 3.5 millones de dólares por el 50% del pase con la obligación de compra de otro 25% en el caso de cumplir ciertos objetivos.

El Millonario alcanzó un acuerdo y el volante seguirá su carrera en la Liga MX. Había tenido propuestas del fútbol argentino pero priorizó una oportunidad afuera.

En cuanto a Rojas, su futuro estaría en la MLS ya que es seguido por Portland Timbers. El paraguayo tiene contrato en River hasta diciembre y su salida se podría dar a través de una rescisión.

La situación de todos los borrados de River

Los dos jugadores apartados del plantel de River que todavía no definieron su futuro son Manuel Lanzini, Matías Kranevitter y Federico Gattoni. Los tres quedarán libres en diciembre y, si no consiguen club, entrenarán por su cuenta hasta tener el pase en su poder.

Los que sí pudieron salir en este mercado de pases son Rodrigo Aliendro (Vélez), Leandro González Pirez (Estudiantes) y Gonzalo Tapia (San Pablo).