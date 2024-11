Es de Cutral Co, le hizo un par de canilleras a Changuito Zeballos y se hizo viral en redes: «Estoy muy feliz»

Hace unos días Changuito Zeballos selló la victoria de Boca, por 4-1, ante Godoy Cruz por el torneo local y le regaló una alegría a los hinchas. Y luego, hizo feliz a Hugo Lizama, el jugador de Alianza de Cutral Co, quien le regaló un par de canilleras que utilizó en el último duelo por Copa Argentina.

En una noche que pudo terminar que tuvo de todo, los penales salvaron a Boca. Leandro Brey le atajó cuatro a Gimnasia y lideró al Xeneize en una victoria clave para lo que viene. Fue 1-1 en los 90 y 2-1 desde los 12 pasos, en un partido que se terminó de milagro.

Todos los aficionados celebraron el pase a semifinales, pero dos semanas más tarde, Lizama, quien tiene un emprendimiento de canilleras personalizadas e indumentaria deportiva, sorprendió a todos al compartir que Changuito utilizó el regalo que le envió.

«La alegría que manejo no la puedo explicar», así empieza el posteo del joven emprendedor, quien contó que siempre bancó al futbolista xeneize. «Lo banco a morir desde siempre y que hoy use unas canilleras que hice yo desde mi humilde emprendimiento no se, no puedo explicarlo«, escribió.

El video del jugador de Alianza no tardó en hacerse viral en redes sociales y minutos más tarde recibió el inesperado agradecimiento del mismísimo Exequiel Zeballos, quien comentó el reel de Instagram: «Hermosas canilleras bro, gracias”, redactó del jugador de Boca.