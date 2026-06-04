De los viñedos a los lagos: Neuquén habilitó los casamientos para extranjeros en los paisajes de la Patagonia

La provincia de Neuquén busca morder una porción de un negocio millonario a nivel global: el turismo de bodas. A través de una resolución conjunta entre el ministerio de Gobierno y el de Turismo, el Ejecutivo provincial habilitó formalmente el procedimiento legal para que personas extranjeras no residentes puedan contraer matrimonio en territorio neuquino, utilizando los escenarios naturales más emblemáticos de la Patagonia como altar.

La medida rompe con las trabas burocráticas tradicionales de las direcciones de Registros Civiles y encomienda una gestión ágil de las solicitudes. El objetivo político y económico es claro: ampliar la matriz productiva de la provincia para demostrar que la región tiene un potencial de recaudación internacional que va mucho más allá de las regalías de Vaca Muerta.

Los requisitos: qué necesitan los extranjeros para casarse en Neuquén

El nuevo corredor administrativo diseñado por el Estado provincial busca simplificar el arribo de las parejas y sus invitados, exigiendo documentación básica de control migratorio:

Ingreso legal: acreditar la entrada regular a la Argentina mediante el pasaporte o la documentación migratoria correspondiente.

acreditar la entrada regular a la Argentina mediante el pasaporte o la documentación migratoria correspondiente. Declaración Jurada: presentar un domicilio de referencia temporal dentro de la provincia de Neuquén.

presentar un domicilio de referencia temporal dentro de la provincia de Neuquén. Plazo de estadía: declarar el tiempo previsto de permanencia en el territorio nacional.

declarar el tiempo previsto de permanencia en el territorio nacional. Sin distinción: el trámite rige bajo la legislación civil vigente, garantizando el derecho sin importar la nacionalidad o el género de los contrayentes.

De los viñedos de San Patricio del Chañar a las bodas boutique en la cordillera

«Neuquén no es sólo petróleo», gatilló el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, al explicar el impacto en la cadena de valor que generan estos eventos de lujo. Cada boda internacional moviliza contratos en gastronomía de alta gama, hotelería, realizadores audiovisuales, ambientadores y traductores.

Por su parte, la ministra de Turismo, Leticia Esteves, destacó que la provincia ya cuenta con la infraestructura y la conectividad para albergar este segmento de «turismo de experiencias emocionales». El catálogo de escenarios que la Provincia saldrá a vender al exterior incluye:

Pueblos cordilleranos y lagos: bodas boutique en San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful.

bodas boutique en San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful. Paisajes volcánicos y prehistoria: ceremonias místicas en Caviahue-Copahue o la estepa de la zona norte.

ceremonias místicas en Caviahue-Copahue o la estepa de la zona norte. Enoturismo: casamientos entre las hileras de los exclusivos viñedos de las bodegas de San Patricio del Chañar.

La implementación de este registro de matrimonios para extranjeros no residentes activa un trabajo articulado con municipios y prestadores privados.

La provincia venía posicionándose con fuerza en el turismo de aventura, bienestar y congresos, pero el denominado Destination Wedding (bodas de destino) representa un visitante de altísimo poder adquisitivo que viaja acompañado por comitivas que promedian las 4 o 5 noches de alojamiento en la región, inyectando divisas directas a las economías locales.