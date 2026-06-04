Tarifas de gas: el Gobierno aprobó los nuevos cuadros de invierno y estos son los valores junio 2026

Nación prorrogó la bonificación extra sobre el consumo de gas y sumó descuentos en electricidad

El bolsillo de los usuarios vuelve a quedar bajo presión en pleno frío. A través de una serie de resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional aprobó los nuevos cuadros tarifarios para la distribución de gas natural y propano indiluido en todo el país.

El ajuste, dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), golpea de forma directa a la Región Pampeana y Sur, impactando en los usuarios de Camuzzi Gas del Sur y las subdistribuidoras provinciales como HIDENESA en Neuquén.

La medida se da en el marco de la emergencia energética vigente (que el Ejecutivo prorrogó hasta diciembre de 2027) y redefine el costo del gas propano por redes, fijándolo en un 60% del precio técnico calculado.

Esto afecta de lleno a las localidades del interior patagónico que no tienen acceso al gasoducto convencional y dependen exclusivamente de este sistema para calefaccionarse.

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Las distribuidoras tienen la obligación de publicar estos cuadros en diarios de gran circulación durante tres días, pero las tarifas ya entraron en vigencia. El impacto final en la factura dependerá del nivel de consumo y de los subsidios, ya que el texto oficial aclara que se mantienen las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para sectores vulnerables.

El mapa de los nuevos valores iniciales (Categoría R1 de bajo consumo) quedó estructurado de la siguiente manera:

Región Sur y Pampeana (Camuzzi Gas del Sur, HIDENESA y Distrigas): El ajuste alcanza a los usuarios de Neuquén, Chubut y Santa Cruz . Para la zona bonaerense operada por Camuzzi Gas Pampeana, el cargo fijo inicial se ubicó en $13.034,97 y el metro cúbico en $361,63 .

El ajuste alcanza a los usuarios de . Para la zona bonaerense operada por Camuzzi Gas Pampeana, el cargo fijo inicial se ubicó en y el metro cúbico en . Región de Cuyo (Distribuidora de Gas Cuyana): En Mendoza, el cargo fijo inicial para la categoría residencial más baja asciende a $17.890,82 , mientras que el valor por metro cúbico se fijó en $399,97 .

En Mendoza, el cargo fijo inicial para la categoría residencial más baja asciende a , mientras que el valor por metro cúbico se fijó en . Litoral (Litoral Gas): En la provincia de Santa Fe, los clientes residenciales de la categoría R1 enfrentarán cargos fijos que arrancan en los $11.085,09 .

En la provincia de Santa Fe, los clientes residenciales de la categoría R1 enfrentarán cargos fijos que arrancan en los . Noreste Argentino (Gas Nea S.A.): En esta región se aplicarán tarifas plenas con variaciones según la provincia, cobrando desde $452,63 en Corrientes hasta un techo de $502,93 por metro cúbico en Formosa.

El tope del 60% fijado para el gas propano busca estandarizar los costos en aquellas localidades alejadas de los gasoductos centrales, donde el abastecimiento por redes es municipal o depende de la empresa estatal HIDENESA.