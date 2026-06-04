El TI confirmó la preventiva del entrenador de Neuquén acusado de delitos sexuales contra adolescentes

El Tribunal de Impugnación de Neuquén rechazó por unanimidad el pedido de la defensa del profesor de un club deportivo , acusado de múltiples abusos contra menores de edad, y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre el imputado. Con esta resolución, el cuerpo de magistrados validó los argumentos de las instancias previas referidos a los evidentes riesgos procesales existentes en la causa.

El tribunal de alzada, integrado por los jueces Liliana Deiub, Florencia Martini y Andrés Repetto, desestimó la presentación del defensor del profesor. La defensa técnica pretendía revertir la decisión del Tribunal de Revisión que, el pasado 21 de mayo, había respaldado lo dictado originalmente por el juez de garantías Juan Pablo Encina, quien dictaminó la detención del sospechoso hasta el próximo 19 de julio.

Riesgos procesales y nuevas pericias

El equipo fiscal, la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y la querella particular que representa a las familias denunciantes solicitaron la confirmación de la medida restrictiva. Las acusaciones argumentaron que el imputado posee el poder adquisitivo suficiente para darse a la fuga y recordaron que el acusado «ya violó la restricción de contacto con jóvenes y familiares».

Por otra parte, se alertó que la libertad del docente pondría en riesgo la investigación, dado que aún restan llevarse a cabo diversas declaraciones en Cámara Gesell que podrían derivar en una inminente ampliación de cargos con nuevos hechos.

Sospechas de estafas y sobornos

El caso sumó una nueva y compleja línea de investigación en los últimos días. El fiscal jefe, Maximiliano Breide Obeid, adelantó ante el tribunal neuquino que la Fiscalía de Delitos Económicos avanza en una causa paralela contra el profesor, donde se prevé una próxima formulación de cargos por «decenas de estafas».

Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, la trama delictiva económica se conecta de forma directa con el expediente principal, ya que el producto obtenido mediante las presuntas defraudaciones financieras «habría sido utilizado como sobornos» para intentar desviar el curso de la causa abierta por los delitos contra la integridad sexual de los menores. Al resolver, el Tribunal de Impugnación ratificó de forma unánime la preventiva al concluir que las resoluciones previas contaban con los fundamentos jurídicos necesarios.